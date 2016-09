Em ação inédita, vítimas do câncer de mama serão homenageadas durante competição

O Instituto Se Toque, que há mais dez anos atua na prevenção do câncer de mama, realizará, em parceria com a Latin Sports, sua primeira corrida e caminhada: a “Se Toque Run”. O evento acontecerá no dia 25 de setembro no Campo de Marte, em São Paulo, dando início às comemorações de“Outubro Rosa”, mês dedicado à causa.

O diferencial da competição é que os participantes poderão prestar uma homenagem a alguém que já esteve ou está em tratamento por conta da doença. O número de identificação do atleta, localizado na altura do tórax, permitirá a fixação do nome. Uma iniciativa inédita da Latin Sports em suas corridas.

De acordo com Monica Serra, presidente do Instituto, essa ação ajudará mulheres a dar um primeiro e importante passo na direção de uma vida mais saudável. “Além de conscientizar o grande público sobre a importância dos bons hábitos – explica – o evento pretende mobilizar e homenagear os amigos e familiares dos competidores”.

A prática de atividades físicas, aliada a uma alimentação balanceada e manutenção do peso, diminui os riscos de desenvolver o câncer de mama em até 30%, de acordo com o INCA.

O evento que será para todas as idades, conta com o patrocínio e apoio de grandes empresas, como: Sorana Toyota, Lukscolor, Daxx Higiene, Exchange Informática, Minalba,Medicall Ambulâncias,AFAM, Diaita Alimentos Funcionais, Saborizatti, Glambox, Servis Segurança, R2Labs, Grupo Vervi e Drastosa Industria Têxtil.

Inscrições:

As inscrições poderão ser feitas até o dia 21 de setembro de 2016 pelo site www.setoquerun.com.br. Toda a receita será destinada aos projetos do Instituto Se Toque.

