Villa Country recebe o príncipe da Sofrência “Delluka Vieira” nesta quinta-feira 22 de setembro

Nesta quinta-feira, dia 22, tem lançamento no Villa Country. Delluka Vieira dará partida na sua nova turnê, marcando o lançamento do terceiro EP “Não Vai Ter Volta”.

No repertório, a Trilogia da Sofrência, as três canções que foram lançadas no último domingo (18/09) e que contam as três fases que todo amor falido obrigatoriamente tem que passar. “Frentista” (Michel Alves / Fabrício Fiori / Geovany Reis / Elias Mafra), “Não Vai Ter Volta” (Delluka Vieira) e “Hoje Eu Não Vou Pra Casa” (Delluka Vieira / Felipe Curti) ganharam clipes que se complementam e contam a história de um amor que não deu certo e todos os momentos daquela boa e velha dor de cotovelo. É a Trilogia da Sofrência.

Os três clipes foram disponibilizados na internet e uma das três canções será a música de trabalho do EP. Além das músicas novas, “Interferência” (Delluka Vieira / Victor Silva), umas das faixas mais tocadas em todo Brasil, que colocou Delluka Vieira entre os dez grandes nomes do sertanejo nas listas das canções mais executadas, “Deixa Eu Voar” (Michel Alves), sucesso do primeiro EP e que acaba de ser regravada por George Henrique e Rodrigo com participação de Jorge e Mateus e “Minha Pequena” (Delluka Vieira), primeira música de trabalho do cantor, também serão destaques do show desta quinta-feira no Villa Country. Também merece referência “Não Me Pergunte Porque”, a música que está conquistando Portugal na voz de Delluka Vieira.

Com mais de 40 sucessos de sua autoria, gravados por ele e outros artistas, o paulistano descreve-se como um cantor romântico que passeia com seu romantismo pelo sertanejo, pelo arrocha e até pela moda raiz também com espaço garantido no repertório do show. Mas, é claro, com as três músicas que acabam de ser lançadas nesta trilogia, se a sofrência tem como rei o fenômeno Pablo, acaba de ganhar um príncipe, Delluka Vieira.

SERVIÇO: Delluka Vieira no Villa Country

Show: Delluka Veira

Local: Villa Country – Av. Francisco Matarazzo, 774 – Água Branca – São Paulo/SP

Data: 22 de setembro (quinta-feira)

Horário: 20h (abertura da casa) | 00h30 (início do show)

Classificação etária: 18 anos

Capacidade: 3 mil pessoas.

Ingressos: R$ 30 (mulher) | R$ 50 (homem)

Bilheteria: Ingressos à venda de segunda a sábado das 10h às 22h e aos domingos das 13h às 22h.

Formas de Pagamento: Visa, Visa Electron, MasterCard, Diners Club, Rede Shop. Cheques não são aceitos.

Mais informações: http://www. villacountry.com.br | (11) 3868-5858

Informações Complementares: Não é permitido a entrada de bermuda, camiseta regata, camisa ou boné de time de futebol, chinelo e menores de 18 anos; acesso para deficientes.

Sobre o Villa Country:

A casa mais sertaneja do Brasil comemora 14 anos em julho de 2016. Com projeto visionário, a Villa Country abriu suas portas em 2002, apostando no crescimento do gênero junto ao público jovem. Pioneira, tornou-se referência e, seguramente, contribuiu para que a música sertaneja se tornasse a potência que é nos dias atuais. Poucas casas noturnas alcançam vida tão longa e tão cheia de boas histórias, com shows inesquecíveis dos maiores artistas do segmento no país. Com público fiel, a Villa Country recebe semanalmente cerca de doze mil pessoas – em dias de apresentações de artistas conhecidos do grande público, esse número pode dobrar.

A Villa Country é a maior e mais tradicional casa temática do Brasil, opção para quem quer curtir boa música sertaneja, que navega no country, sertanejo de raiz, moda de viola até o famoso sertanejo universitário. Sua fachada reproduz um cenário de filme de Velho Oeste. Em seu espaço, há ambientes como a Praça Sertaneja, Saloon, Praça Caipira e Praça do Cavalo, que dão charme ao local, com destaque para o Restaurante John Wayne, que além de trazer o sabor da comida texana, garante conforto para seus clientes que preferem um clima intimista.

São 12 mil m² divididos em casa de shows, restaurantes, pista de dança, mesas de bilhar, cachaçaria, loja de roupas, café, sete bares, camarotes, espaço para convenções e a rádio Villa Country FM, comprometida em tocar música de qualidade. A programação pode ser conferida pelo site www.villacountry.fm ou pelos aplicativos nos sistemas Android e IOS dos celulares.

