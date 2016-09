Em ação de marketing, Palmirinha responde dúvidas dos brasileiros pela internet

A vovó mais querida do Brasil participou na última segunda-feira, 19/09, em São Paulo, do chat da plataforma Academia da Carne Friboi com internautas de todo o país. O objetivo foi esclarecer as diversas dúvidas sobre o preparo de carne bovina. A ação, que faz parte das divulgações da série “Alô, Palmirinha” foi um sucesso, aumentando em 83% a interação do público com o chat da plataforma no período da manhã. Acesse: www.academiadacarnefriboi.globo.com e acompanhe os episódios da Palmirinha em ação.

Tayna Pantarotto