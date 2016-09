Fórum apresentará pesquisa inédita com o perfil das empreendedoras brasileiras

O V Fórum Empreendedoras que acontece nesta quinta, dia 22, trará dados importantes sobre o perfil das mulheres empreendedoras no Brasil com a pesquisa “Quem são elas” que revelará informações inéditas para o ecossistema empreendedor.

São Paulo, 20 de setembro de 2016 – A quinta edição do Fórum Empreendedoras acontece na próxima quinta-feira dia 22, em São Paulo, trará a inédita pesquisa sobre o Perfil da Empreendedora brasileira , realizada com mais de 1300 mulheres de todo território nacional.

Temas nunca abordados em pesquisas já realizadas no país, como o perfil da mulher que empreende, estado civil X classe social, família, tarefas e redes de apoio que ajudam ou não a mulher desenvolver seu negócio, quais são as razões que as fazem empreender e se a maternidade influencia ou não, nessa decisão . Além da amostra de faturamento nessas empresas guiadas por mulheres, o segmento que atuam, onde e quantas horas trabalham.

Outro fator importante e pesquisado foi o perfil financeiro dessa mulher: Investimentos, dívidas e produtos financeiros e como controlam isso diariamente e se estão preparadas para imprevistos . Tudo isso, e um pouco mais será destrinchado na apresentação da pesquisa na primeira hora do evento.

Após a apresentação da pesquisa, teremos painéis e palestras com personalidades do universo empreendedor e mais outras atividades durante as 8 horas do evento, como a Feira de negócios de mulheres, sala de mentoria, Oficina do Facebook, Rodada de Negócios Internacional da APEX-Brasil com a presença de negociadores de várias partes do mundo e muito networking. Serão histórias inéditas de mulheres que estão transformando – na prática – não só a sociedade em que vivem, mas o mundo!

A pesquisa contou com o apoio do ITAU, AVON, FACEBOOK com realização da Rede Mulher Empreendedora.

Serviço:

Data: 22 de setembro de 2016

Horário: das 9h00 às 19h00

Local: Salão do Maksoud Plaza

Endereço: Rua: São Carlos do Pinhal, 424 Bairro: Bela Vista Cidade – São Paulo

Realização: Rede Mulher Empreendedora

Programação completa: www.forumempreendedoras.com.br

Sobre o FORUM EMPREENDEDORAS

O Fórum Empreendedoras nasceu em 2013 encorajado pela necessidade, vista na Rede Mulher Empreendedora, de mulheres que buscavam por exemplos e conhecimento no mercado que ainda não falava com essas mulheres. Sua primeira versão contou com o apoio da FGV de São Paulo e com curadoria de Ana Lúcia Fontes, fundadora da Rede Mulher Empreendedora. Os anos seguintes foram fortalecidos pelas mesmas ideias e, desde então, vem ganhando grande público e painelistas cada vez mais engajadas, provando que mulheres são inspiradas por bons modelos e exemplos e neles replicam seus conhecimentos.

Com o patrocínio das empresas APEX-Brasil, AVON, Itaú e Escola Brilhante – Unilever.