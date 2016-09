Casa Fernando Pessoa MS comemora entrada da primavera com sarau

Os artistas que quiserem se apresentar devem entrar em contato com a Casa

No dia 24 de setembro acontece na Casa Fernando Pessoa MS o sarau da Primavera. O evento que comemora a entrada da estação das flores é aberto a todas as manifestações artísticas. Sendo assim, a poesia de Fernando Pessoa e de outros poetas terá o acompanhamento da dança, teatro, música e artes visuais, tudo isto acompanhado de uma degustação onde o conceito de compartilhamento se faz presente na medida que os participantes são convidados a levarem algo de comer ou beber para oferecer ao outro. Os interessados em participar devem entrar em contato com a Casa pelo telefone 99926-9330 ou pelo e-mail ssantanadesouza@yahoo.com.br.

Fernando Pessoa nasceu em Lisboa, no dia 13 de junho de 1888 e morreu nessa mesma cidade, no dia 30 de novembro de 1935, aos 47 anos. Notabilizou-se por ser mais do que um poeta, mas um criador de poetas. Mais de 100 heterônimos ou personagens foram criados por ele, com destaque para Álvaro de Campos, Alberto Caeiro, Ricardo Reis e Bernardo Soares.

O jornalista e arte-educador Sílvio Santana, admirador do bardo português, acredita que a mania do poeta de criar esses heterônimos, que eram personagens diferentes entre si, vem da preocupação do poeta português de pensar o mundo sob diversos vieses. “Cada heterônimo expressa um pensamento diverso”.

O jornalista tornou sua casa o endereço de Fernando Pessoa em Campo Grande com o objetivo de assim poder melhor divulgar a obra do poeta português, que, ao lado de Luiz de Camões, representa o mais alto lugar da poesia lusitana. “Em 2006, aproveitei a data de meu aniversário para dar aos meus amigos um presente de valor inestimável: poemas de Fernando Pessoa e de outros poetas. Desde então já se foram dez saraus, todos eles com nome de poemas desse poeta, como “Dobrada à moda do Porto”, “Tabacaria”, “O Guardador de Rebanhos”, “Como um Girassol”. O mote é sempre Fernando Pessoa, mas muitos outros poetas passaram pelo sarau, que não é só de poesia, é também de música, teatro, dança, artes visuais e gastronomia.

O que? Sarau da Primavera

Onde? Casa Fernando Pessoa, Avenida Coronel Porto Carreiro, 502 – Vilas Boas, em frente a Praça do Peixe

Quando? Sábado, 24 de setembro, a partir das 20 horas

Quanto? Colaboração espontânea

Detalhe: Para degustação, traga alguma coisa que você gostaria de oferecer ao outro

Mais informações 99926-9330 ou ssantanadesouza@yahoo.com.br