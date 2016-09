Alunos de Jornalismo da AEMS realizam campanha “Pequenos Leitores”

Três Lagoas, 21 de setembro de 2016

Os alunos do curso de Jornalismo da AEMS estão participando de um projeto de responsabilidade social no programa Comunidade Educa. Na escola Municipal Marlene Noronha, localizada no Bairro Vila Verde, em Três Lagoas, os discentes desenvolvem diversas atividades aos sábados, além de colocarem em prática os conceitos aprendidos na disciplina de marketing de conteúdo.

“Os alunos estão interagindo bastante com o Comunidade Educa. Eles foram na escola, fizeram uma pesquisa no bairro e levantaram algumas melhorias. Iniciamos agora com a campanha de doação de livro. Será um sucesso e vamos ajudar muitas crianças”, reforça o professor da disciplina, Adriano Vialle.

A campanha “Pequenos Leitores” irá iniciar amanhã, 21 de setembro e tem como objetivo despertar e proporcionar o interesse pela leitura. Os pontos de coleta de livros são: AEMS, Cosa Nostra Barbearia e Supermercado Thomé.

Ajude nossas crianças e vamos dar asas à imaginação. #DoeUmLivro

Fonte: Imprensa Social da AEMS