Ipea analisa quem sofre mais com a alta do desemprego

Publicação da Carta de Conjuntura apresenta ainda os rendimentos por setor, por tipo de ocupação e por estado, além da taxa de formalidade

O Grupo de Estudos de Conjuntura (Gecon) do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) lança nesta terça-feira (20), às 14h, a análise desagregada do mercado de trabalho, por meio dos microdados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC) e dos dados detalhados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED).

O texto faz parte da Carta de Conjuntura 32 do Ipea e as entrevistas com o coordenador da publicação, José Ronaldo Souza Jr. podem ser agendadas pelo e-mail ascom@ipea.gov.br por telefone ou no Rio de Janeiro. O trabalho pode ser solicitado com embargo até às 14h30 de hoje, quando será publicado no Blog de Conjuntura (www.ipea.gov.br/cartadeconjuntura/

