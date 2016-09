Estudantes de escolas públicas têm mais de 50% das vagas no Vestibular da UFGD

Das 962 vagas, 490 vagas são reservadas para candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escolas públicas e 472 são para ampla concorrência

As provas do Vestibular 2017 da UFGD (PSV2017) estão marcadas para o dia 20 de novembro. No total, a UFGD está disponibilizando 962 vagas distribuídas em 32 cursos de graduação, com duas opções de ingresso: acesso universal e reserva de vagas. A reserva de vagas, também conhecida como cotas sociais, é um cumprimento à Lei 12.711/12, que orienta que no mínimo 50% das vagas sejam reservadas para candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escolas públicas.

Dessa forma, no Vestibular 2017, a UFGD oferece 490 vagas na reserva para candidatos que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas e 472 para ampla concorrência. Isso porque cursos com número ímpar de vagas, como o de Direito, por exemplo, que tem 27 vagas, destinam a parte maior para a reserva, ficando então 13 vagas para ampla concorrência e 14 para a reserva de vagas.

Dentro da reserva para estudantes de escolas públicas, metade das vagas é destinada a candidatos oriundos de famílias com renda igual ou inferior a um 1,5 salário-mínimo per capita e a outra metade para renda familiar superior.

As vagas reservadas serão destinadas a candidatos autodeclarados pretos, pardos e indígenas em proporção no mínimo igual à soma dessas populações em Mato Grosso do Sul, que é de 51,95%, apurado segundo o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Se não houver candidatos aprovados com o perfil de cada grupo de reservas, as vagas remanescentes serão ocupadas por candidatos que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. O candidato que não optar, no ato da inscrição, por participar do sistema de reserva, ainda que atenda às exigências, concorrerá apenas pelo sistema universal.

Os candidatos interessados em participar da seleção poderão fazer suas inscrições até 07 de outubro. As inscrições deverão ser feitas exclusivamente pela internet, na página do Centro de Seleção, com taxa no valor de R$ 80,00.

ATENÇÃO

Todos os candidatos devem ler atentamente o edital do processo seletivo, onde constam informações importantes como prazos, número de vagas por curso, e ainda, acessar o site do Centro de Seleção para acompanhar sua inscrição e ter acesso ao programa das provas, obras literárias indicadas e explicações de como funciona o sistema de cotas. Acesse o edital clicando em: http://cs.ufgd.edu.br/download/Edital_de_Abertura_PSV_2017_01_08_2016_consolidado3.pdf

Acompanhe as novidades pela página do Centro de Seleção: http://cs.ufgd.edu.br/vestibular/2017.

Fonte: Ufgd