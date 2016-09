Shimano Fest é ponto de encontro de ciclistas olímpicos e paralímpicos no Jockey Club de SP

“Nós da Shimano tivemos a oportunidade de acompanhar bem de perto o principal evento de esportes do mundo, realizado pela primeira vez na América do Sul. Se durante uma boa parte do mês de agosto o Lounge da Shimano, no bairro de São Conrado, foi o ponto de encontro dos amantes da bicicleta durante a Rio 2016, desta vez vivenciaremos dias de puro ciclismo no Jockey Club de São Paulo. Quem sempre quis conhecer de perto um atleta olímpico brasileiro, esta é a hora”, convida Rogerio Tancredi, gerente de marketing da Shimano Latin America.

Entre os sete confirmados, quatro deles competirão nas provas do festival. Na disputa do Criterium por Pontos, o paraciclista Lauro Chaman (Memorial-Santos/Fupes), que escreveu seu nome na história do esporte ao ser o primeiro atleta a conquistar uma medalha para o País no ciclismo, irá competir de igual para igual com Gideoni Monteiro (Memorial-Santos/Fupes), representante na Rio 2016 no ciclismo de pista, e vários outros ciclistas das principais equipes da elite brasileira, como Francisco Chamorro, Murilo Affonso e Carlos Manarelli, os três da Funvic Soul Cycles & Carrefour.

No Criterium por pontos feminino, Clemilda Fernandes (Clube Fernandes de Ciclismo), tricampeã brasileira de resistência, está entre as principais favoritas à vitória na categoria Speed profissional, competindo contra atletas como Daniela Lionço e Cristiane Silva, ambas da equipe de São José dos Campos. Por fim, o tricampeão brasileiro de mountain bike e recordista em participações nas Olimpíadas no Cross Country Olímpico – Pequim 2008, Londres 2012 e Rio 2016 -, Rubinho Valeriano (Specialized Hoffmann XCO), vai em busca do título do Shimano Short Track. O trio da LM/Sense de MTB, formado por Isabella Lacerda, Guilherme Muller e Mario Couto, também será atração da prova.

Já Henrique Avancini (Cannondale), atleta profissional do mountain bike, e Priscilla Stevaux (Caixa/Shimano/T&G Comunicação) e Renato Rezende (GT/FOP/Shimano), ambos do BMX Racing, prestigiarão o evento, para interagir com os fãs e acompanhar as diversas atrações do Shimano Fest. Enquanto Avancini estará no estande da Cannondale, em sessão de autógrafos e fotos, Priscilla (sábado, às 11h30) e Renato (domingo, às 13h) participarão da arena do Bike Radical, com apresentações no pump track. A ciclista sorocabana participará ainda de um bate-papo especial sobre ciclismo feminino ao lado de Daniela Lionço, às 10h do sábado, no Espaço Mulher.

Weber Shimano Ladies Power – Projeto inovador de ciclismo profissional, que reúne as melhores expoentes de estrada da América Latina, a equipe Weber Shimano Ladies Power estará presente na disputa do Criterium por pontos, na manhã de domingo(25), representada por quatro atletas. Lideradas pela multicampeã argentina Caterina Previley, compõe ainda a equipe favorita ao título, a sul-mato-grossense Luciene Ferreira, Maria Mercedes Fadiga (ARG) e Marlies Meijas Garcia (CUB).

As disputas e suas inscrições – Quatro competições serão realizadas no Shimano Fest 2016: Criterium por Pontos, o MTB Short Track válida pelo ranking União Ciclística Internacional (UCI), Cyclocross e Desafio entre Mecânicos. Todas as informações sobre cada uma das provas e como realizar as inscrições, estão disponíveis no endereço www.shimanofest.com.br. O Criterium, programado para a manhã do domingo, com quatro largadas entre 7h e 10h, e o Short Track, com as finais no início da tarde do mesmo dia, entre 11h30 e 14h30, têm inscrições on-line abertas até sexta-feira (23).

Credenciamento de imprensa aberto – Os veículos de imprensa devem confirmar o credenciamento no Shimano Fest até às 14h da quarta-feira (21/9), pelo e-mail redacao@zdl.com.br

Serviço:

Shimano Fest 2016

Data: 24 a 25 de setembro – Os dias 22 e 23 são exclusivos para profissionais do mercado

Horário: quinta a sábado, das 9h às 17h e domingo das 9h às 18h

Local: Jockey Club de São Paulo

Endereço: R. Dr. José Augusto de Queiroz, S/N, Portão 1, próximo à ponte Cidade Jardim

Entrada: Gratuita. A Shimano incentiva a doação de 1kg de alimento não perecível para doação a entidades assistenciais.

Como chegar: pela ciclovia do Rio Pinheiros, ciclovia da Av. Lineu de Paula Machado ou utilizando a ciclofaixa de lazer no domingo (ciclofaixa passa em frente ao lado do Jockey). O Shimano Fest terá bicicletário disponível (capacidade para 500 bicicletas). As estações de trem mais próximas são Cidade Jardim e Hebraica-Rebouças, da CPTM.

Mais informações no site: www.shimanofest.com.br

Twitter:@shimanobrasil

Fanpage no Facebook: www.facebook.com/shimanobrasil

