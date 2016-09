STJD interdita setor Norte da Arena Corinthians após briga

Além disso, Timão fica proibido de vender ou ceder ingressos para os integrantes das torcidas organizadas Gaviões da Fiel e Estopim da Fiel até que o processo seja julgado

20 set 2016

O STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) interditou o setor Norte da Arena Corinthians. A decisão foi tomada por conta da confusão no local envolvendo torcidas organizadas com a Polícia Militar no intervalo do clássico contra o Palmeiras, no último sábado, pelo Brasileirão. A interdição será mantida até que o clube comprove que o local está em condições de segurança e com os devidos consertos das partes quebradas na briga, já valendo, inclusive, para a partida desta quarta-feira contra o Fluminense, pelas quartas de final da Copa do Brasil.

Torcedores e PM entraram em confronto no clássico do último sábado

Além disso, o Corinthians fica proibido de vender ou ceder ingressos para os integrantes das torcidas organizadas Gaviões da Fiel e Estopim da Fiel até que o processo seja julgado no STJD.

A confusão no Dérbi teve início quando a PM foi ao setor para retirar uma faixa da Gaviões da Fiel. Houve confronto, e torcedores quebraram um vidro de proteção. Após o segundo gol do Palmeiras, alguns torcedores tentaram invadir o setor da diretoria corintiana, mas foram bloqueados pela PM.

O árbitro Heber Roberto Lopes não relatou a confusão. Por outro lado, ele citou na súmula os sinalizadores acendidos antes de o jogo começar, a faixa escrita “Gaviões da Fiel” (proibida nos jogos em São Paulo) e cusparadas de torcedores em direção à equipe de arbitragem após o fim da partida.

