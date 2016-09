​Quer fugir do calor? Confira duas dicas para curtir o inverno europeu

O calor está chegando no Brasil. Verão, praia, piscina e muito sol. Mas se você gosta mesmo é de frio, lareira e fondue, não se desespere! A Costa Brava Viagens e Eventos, junto com a Signature, preparou duas dicas para você se programar e desfrutar de uma experiência única no inverno Europeu.

Suíça

O primeiro lugar que vem à cabeça quando se fala de beleza de inverno é a Suíça, o paraíso para os amantes do frio. Não apenas para os praticantes de esqui, mas principalmente para aqueles que buscam por paisagens estonteantes, por típicos vilarejos e pela gastronomia tradicional (Raclette, Fondue, queijos e Chocolates), perfeita para apreciarmos durante as baixas temperaturas.

Passeios em trenó puxado por cachorros, snowmobile, descida em montanha com boias, visitas a cavernas esculpidas no gelo, patinação, passeios de carruagem, visitas a castelos e museus, workshops em fábricas de queijo e chocolate, tudo isto e muito mais pode ser desfrutado lá.

Os famosos Alpes Suíços e cidades históricas com arquiteturas locais encantam os olhos. Destaque para Lucerna, talvez a mais típica das cidades suíças, com seu centro histórico e edificações milenares que rendem prazerosas caminhadas às margens do lago de mesmo nome da cidade. Uma bela viagem de trem também é indispensável. A dica é o trem Glacier Express para viajar até St. Moritz, badalada estação de esqui e sede dos jogos olímpicos de inverno de 1948.

Também vale a pena conhecer Zermatt que fica envolta por oito montanhas, dentre eles a famosa Matterhorn. Lá é proibida a circulação de carro, sendo o trem a única forma de chegar. A viagem e o destino são uma combinação perfeita para guardar na memória e nas fotografias.

Alemanha

Outra sugestão de encher os olhos é o sul da Alemanha, com sua rota romântica. Aproveite para desfrutar das pequenas cidades medievais cobertas de neve com seus tradicionais mercados de Natal, seu artesanato e doces típicos ou explore o mundialmente famoso castelo de Neuschwanstein (da foto), que inspirou o castelo da Cinderela da Disney.

O período é perfeito para caminhar à tarde e desfrutar a comida típica acompanhada de um “Glühwein” (vinho quente com temperos, típico da Alemanha). Conheça cidades medievais, como Rothenberg e Nuremberg. Descubra a linda Dresden, a sobrevivente cidade que teve seu centro histórico destruído durante a Segunda Guerra Mundial e restaurado lindamente.

Não perca também as belas cidades alemãs que contrastam modernidade com uma história única e ainda viva, como Berlin e Munique. Para os amantes do automobilismo, mesmo no inverno é possível visitar os museus das grandes marcas Mercedes, Audi, Porsche e BMW, ou dirigi-los pelas míticas estradas Auto Bahn, a estrada sem limite de velocidade.

