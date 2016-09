Trade visita obra do Centro de Eventos de Balneário Camboriú

A obra do futuro Centro de Eventos de Balneário Camboriú segue com força total e dentro do prazo. Membros do trade turístico que fazem parte do Balneário Camboriú Convention & Visitors Bureau puderam ver de perto o andamento nesta terça, 20, em uma visita guiada pelo local junto do secretário de Turismo da cidade, Hélio Dagnoni. Mais de 100 funcionários trabalham diariamente no local e as obras não param, inclusive em dias de chuva.

A previsão de entrega do Centreventos é para julho do próximo ano e todos os três blocos já estão com um bom andamento. Dois deles são focados em eventos e contam com diversas salas e auditórios de tamanhos variados, além de um vão para feiras. O terceiro bloco é o espaço administrativo e que servirá também como backstage para artistas, por exemplo, e contará com camarins, copa e cozinha, além de ambulatório. “O intuito da visita guiada é levar o trade para ver a dimensão do que estamos fazendo e para saberem que realmente está andando e que muito em breve tudo será entregue e nossa cidade terá um equipamento de ponta”, disse Hélio Dagnoni.

O secretário lembrou também que alguns eventos já estão sendo captados para acontecerem no Centreventos nos próximos anos e que o local pode receber mais de 20 mil pessoas. “Haverá pontos de água e esgoto por toda a extensão, sendo assim poderão ser feitos eventos gastronômicos, já que haverá a opção de instalar cozinhas simultâneas pelo nosso espaço”, completou. O Centro de Eventos de Balneário Camboriú está na lista dos maiores do Brasil e está sendo todo equipado acessivelmente, contando com rampas e elevadores – alguns deles serão panorâmicos.

Com a palavra, o trade

O gerente do hotel Marimar, Zoanir Cunha, estava presente na visita e falou da grandiosidade da obra. “É um equipamento muito importante para a cidade e para o turismo e tende a ser a solução para a questão da sazonalidade, que Balneário ainda enfrenta”, comentou.

O proprietário da Evolução Eventos, Roger Barboza, também aprovou o andamento do Centreventos, salientando que o empenho e dedicação dos trabalhadores faz muita diferença. “O Centreventos será muito bom para todos, desde hoteleiros como para comerciantes, donos de restaurantes e também pessoas que trabalham com eventos”, disse.

Ana Maria Santos, Vice-Presidente de Promoção do Destino do BC Convention e proprietária da agência VIP Mar Receptivo, disse estar bastante animada e confiante com o andamento da obra. “A estrutura já demonstra que o nosso Centro de Eventos será belíssimo e bastante tecnológico. Tenho certeza que ele será o começo de uma nova realidade de Balneário Camboriú. Esperamos que ele fique pronto dentro do prazo, para que possamos usufruir deste espaço o quanto antes”, afirmou.

Crédito das fotos: Renata Rutes

Fonte: Na Midia