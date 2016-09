Setembro Dourado: Crianças participam de caminhada em alerta ao diagnóstico precoce do câncer infantojuvenil

Promovido pela Unidade Onco do São Rafael, evento reunirá pacientes curados e em tratamento



Uma turminha animada vai tomar conta da Avenida Prof. Magalhães Neto, no domingo (25.09), para uma caminhada em alusão ao SETEMBRO DOURADO, com o objetivo de alertar a população sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer infantojuvenil.

Esta galerinha de pacientes curados e em tratamento da doença desfilará, utilizando brinquedos decorados, tais como: patinete, velotrol, bicicleta, patins e skate. Animadores vão garantir a diversão da criançada, ao longo do caminho.

Este movimento contará com a presença de colaboradores, pais e amigos, que vestidos de branco e portando laços dourados – símbolo da campanha, vão reforçar junto à Sociedade o valor padrão OURO do DIAGNÓSTICO PRECOCE.

Durante o evento serão distribuídos materiais educativos, que esclarecem e alertam a população sobre os sinais e sintomas do CÂNCER INFANTOJUVENIL. A concentração será às 8h, em frente ao Edf. Millenium Empresarial, situado à Av. Prof. Magalhães Neto, 1450 – Pituba.

Diagnóstico Vale Ouro

Segundo o Instituto Nacional do Câncer, – INCA, o Câncer é a doença que mais mata crianças e jovens de 1 a 19 anos no Brasil, a estimativa é de que pelo menos 12,6 mil crianças e adolescentes sejam acometidos por câncer, nos anos de 2016 e 2017.

Os tipos de Câncer mais comuns na infância e adolescência são: leucemias, tumores do sistema nervoso central e linfomas. Neuroblastoma e Tumor de Wilms são mais raros, porém acontecem com certa frequência na população pediátrica. A cura do Câncer Infanto-Juvenil está em torno de 70%, se diagnosticados precocemente. A prevenção e o diagnóstico precoce são a grande arma na luta contra esta doença.

Fonte: Lume Comunicação