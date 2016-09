Saiba como escolher o tênis ideal para prática de exercícios

A escolha do calçado é uma etapa essencial para praticar seu esporte preferido e abandonar a vida sedentária com mais saúde Os calçados são uma parte muito importante do seu vestuário, tanto em questão de estilo quanto em questão de conforto. Ao mudar o seu estilo de vida e praticar um esporte, o tênis deve acompanhar a sua decisão e oferecer o máximo de proteção e comodidade. Em caminhadas, musculação, corridas ou outras modalidades esportivas, ter em seus pés o tênis mais adequado é fundamental para melhorar o seu desempenho e evitar dores musculares ou danos às suas articulações. De acordo com Luiz Munhoz, diretor da loja especializada em calçados esportivos, Authentic Feet, “a escolha deve seguir alguns critérios, atendendo às necessidades de cada esporte. A preocupação principal deve ser com o impacto nas articulações”. É muito importante que o calçado garanta conforto para os seus pés, inclusive para a flexão dos dedos. Se o dedão estiver encostando na ponta do tênis ou se o calcanhar estiver raspando no tecido, isso pode gerar diversos desconfortos, tanto no momento de praticar esportes quanto posteriormente. Em caminhadas ou outros exercícios que não tenham um grande impacto, o mais adequado é buscar por modelos mais leves, sem a necessidade de molas. Isto porque um peso menor deixa a sua caminhada mais flexível e confortável, evitando um desgaste desnecessário. No caso das corridas, em que o impacto é maior, é necessário buscar o máximo de amortecimento, garantindo maior conforto e o mínimo de risco de lesões durante o percurso. “Diferenças no ambiente também devem ser levadas em consideração”, ressalta Munhoz. Quem pratica esportes ao ar livre, por exemplo, deve escolher um calçado que garanta ainda mais segurança, com tecidos impermeáveis e um cano mais longo para proteger também o tornozelo. Nas academias, a prioridade é garantir que a temperatura dos pés seja mantida dentro do adequado. É importante também que os calçados garantam conforto mesmo que sejam utilizados sem meias, diminuindo a transpiração. Absorção de impacto é um aspecto essencial para os tênis da academia, permitindo que o atleta tenha mais segurança ao praticar seus exercícios.