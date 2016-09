QBE nomeia Marcelo Teixeira como Diretor Global de Seguros via Bancos e Diretor de Desenvolvimento Estratégico em Mercados Emergentes

Hoje a QBE anunciou a nomeação de Marcelo Teixeira para a função dupla de Diretor Global de Seguros via Bancos do Grupo QBE e Diretor de Desenvolvimento Estratégico de Mercados Emergentes. Como Diretor de Seguros via Bancos, Marcelo ficará encarregado de conduzir a estratégia e o crescimento do Grupo QBE em parceria com bancos, em diversos mercados, em escala global. Para expandir ainda mais esse segmento de importância estratégica para a QBE, Marcelo fará a supervisão das operações e estratégias globais de Seguros via Bancos com o objetivo de aumentar a fatia de mercado da QBE nas linhas de seguros pessoais, pequenas e médias empresas e seguros especializados.

Em seu cargo de Diretor de Desenvolvimento Estratégico de Mercados Emergentes, Marcelo vai dirigir e promover o desenvolvimento de estratégias para o cumprimento das metas comerciais gerais da Divisão em perfeito alinhamento com a estratégia do Grupo. Também responderá pela identificação de oportunidades e soluções de negócios, sinergias entre regiões e oportunidades de colaboração, com a tarefa de elevar o crescimento da Divisão de Mercados Emergentes ao próximo nível, alavancando ainda mais a estratégia de crescimento rentável.

Nas palavras de David Fried, Diretor Executivo de Mercados Emergentes da QBE Insurance Group: “Esta nomeação de liderança representa mais um marco no fortalecimento de nossas capacidades de alta gerência, já que Marcelo vem agregar um rico acervo de experiência em seguros e bancos varejistas. É dono de um histórico comprovado de expansão da rentabilidade de negócios nos mercados globais, além de experiência de liderança em estratégias. Estamos confiantes que Marcelo conduzirá a expansão dos segmentos de seguros via bancos e mercados emergentes globais da QBE”.

Marcelo se juntará à QBE vindo do HSBC, onde atuava como Diretor de Seguros do Grupo e respondia pelos segmentos globais de seguro e pensão do Grupo HSBC de 2011 a 2015. Marcelo atua no ramo de seguros e bancos de varejo há mais de 30 anos, com ampla experiência de liderança em estratégias, fusões e aquisições, desenvolvimento corporativo voltado para o crescimento rentável, gestão de riscos e governança. Antes de entrar para o HSBC em 2006, ocupou vários cargos de liderança na MasterCard International, Santander e Banco do Brasil.

Sobre a QBE Insurance Group

A QBE Insurance Group Limited é umas das 20 principais seguradoras e resseguradoras do mundo. Os resultados semestrais do exercício de 2016 da QBE Insurance Group podem ser encontrados em www.group.qbe.com. Sediada em Sydney, Austrália, a QBE atua em 37 países e territórios no mundo inteiro, estando presente em todos os importantes mercados de seguros. A Divisão de Mercados Emergentes está presente em 23 mercados na Ásia-Pacífico e América Latina.

Fonte: Tamer Comunicação