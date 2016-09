Hebreus 13:5

Pensamento: Jesus tem que ser o nosso “tudo”. Somos cercados de necessidades naturais, mas somos chamados a andar no Espírito de uma forma sobrenatural. Não quero dizer com isso que devemos ficar deitados em redes esperando a provisão cair do céu. Devemos trabalhar para nosso sustento e não para nosso luxo. Mais e mais coisas tem nos levado a dedicar muito do nosso tempo em coisas temporais, que muitas vezes perdem a graça antes mesmo do próximo lançamento.