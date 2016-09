Globo indenizará família de Montagner com valor milionário

TV Globo / Divulgação, TV Globo / Tata Barreto / PurePeople

Já a prefeitura de Canindé de São Francisco recebeu do MPF a solicitação de criar uma escola de circo e um teatro em homenagem ao artista

Carmen Lúcia

21 set 2016

A morte de Domingos Montagner, aos 54 anos, afogado no rio São Francisco, na quinta-feira (15) fez com que a justiça se manifestasse. Além de solicitar um monumento em Canindé de São Francisco para o ator e interditar o local sem salva-vidas e placas avisando dos perigos da correnteza, o Ministério Público Federal em Sergipe também quer que seja dada uma indenização pela morte do ator, como foi divulgado na manhã desta quarta-feira (21)

De acordo com a colunista Keila Jimenez, o órgão também quer incluir na indenização, a criação de uma escola de circo na região, a grande paixão de Domingos, e de um teatro que leve o nome do ator homenageado por colegas de elenco.

A jornalista diz ainda que no caso da Globo, a emissora está dando todo o suporte (financeiro e psicológico) à família do ator e deve fazer os pagamentos na íntegra do contrato de Domingos até o fim – ele ganhava entre R$ 70 mil e R$ 100 mil e tinha contrato até 2020. Especula-se também que a emissora queira fazer um acordo financeiro com os familiares do artista tido como herói por Camila Pitanga, O intuito é evitar um processo, já que Domingos estava no Nordeste a trabalho quando tudo aconteceu.

O Purepeople entrou em contato com a Rede Globo, mas até o fechamento desta matéria, não houve retorno.

