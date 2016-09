Blairo negocia exportação de maçã, ovos e pintos de um dia para a Índia

Ministro também avançou nas tratativas para liberação da venda de carne suína

Nova Deli, Índia (21/9/2016) – O Brasil deve começar a exportar maçãs, ovos e pintos de um dia para a Índia, conforme negociação feita nesta quarta-feira (21) pelo ministro da Agricultura, Blairo Maggi, com seu colega indiano Radha Mohan Singh. Maggi também deu um passo importante para a liberação da exportação brasileira de carne suína, que agora depende apenas de ajustes finais.

Ele também esteve com a ministra da Indústria de Alimentos Processados, Harsimrat Kaur Badal. Ela ficou particularmente interessada na experiência brasileira de geração de energia pelas empresas do agronegócio. Na ocasião, representantes da BRF anunciaram que estudam investimentos numa planta para processamento de carne de frango na Índia.

Ficou acertado que os ministérios da Agricultura do Brasil e da Índia vão criar um grupo de trabalho para elencar as suas prioridades no comércio do agronegócio. “Os países membros do Brics [bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul] precisam se entender cada vez mais, a fim de priorizar o comércio de alimentos. A comida é uma garantia de paz para nossos países”, disse Blairo Maggi, acrescentando que o Brics deveria ter preferência para entrada nos países do bloco.

O ministro indiano disse, por sua vez, que seu país quer exportar para o Brasil cebola, uvas, arroz, milho, soja e óleo de rícino. Blairo prometeu priorizar o pedido do colega.

Em março de 2017, Blairo deve voltar à Índia a convite da ministra Badal para participar Feira Mundial de Alimentos Processados. Ela também pediu que o ministro leve uma missão de empresários brasileiros. Ele convidou Badal para visitar o Brasil.

Mais informações à imprensa:

Assessoria de comunicação social

Marcelo Tognozzi

imprensa@agricultura.gov.br