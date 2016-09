Hipertrofia: os suplementos favoritos de 5 campeões

Grandes atletas do fisiculturismo apontam quais as melhores escolhas para atingir seus objetivos Os principais atletas desenvolvem técnicas específicas para seu próprio treino e para alcançar os objetivos. São maneiras encontradas de adaptar a rotina de preparo para as grandes competições e a manutenção da forma física mesmo em períodos de descanso. Segundo Diogo Círico, Nutricionista Esportivo da marca Growth Supplements, “é importante ressaltar que eles passam por avaliações médicas específicas, que não podem ser aplicadas na dieta de qualquer pessoa. Por isso, ao se inspirar, tenha em mente que é preciso criar um plano de ação pensado especialmente para você”. A Growth Supplements, em parceria com grandes atletas, criou uma lista com os suplementos mais usados por eles na hora de alcançar suas metas de treino. Confira: Adam Abbas Campeão do Aberto Nacional Sul Brasileiro e de competições como o Paulista de Estreantes e Copa Litoral, o atleta trabalha agora para ir a uma categoria mais pesada, a senior 80kg. Com o apoio da Growth Supplements, ele tem montado um plano de ação focado justamente no aumento de massa. Segundo ele, os suplementos mais usados são o BCAA em pó, a Leucina em pó e o hipercalórico. O exercício preferido é a remada curvada. Carlos Reis Em preparação para os campeonatos de fisiculturismo de 2016, o atleta tem investido também no chamado Powerlift. Esse esporte, conhecido nacionalmente como Levantamento de Peso, se tornou uma competição olímpica e traz atletas do mundo todo focados justamente na superação dos limites. Reis compete atualmente na categoria bodybuilding de 85kg. Os suplementos mais usados são a Beta Alanina, BCAA e glutamina. Seu exercício favorito é o levantamento terra, que trabalha músculos da perna e dos ombros. Cleber Morais Com um histórico de musculação desde os 16 anos, o bodybuilder pertence à Federação Paranaense de fisiculturismo IFBB-PR e venceu diversos campeonatos. Entre eles, o Campeonato de Estreantes de 2014, Campeonato Estadual IFBB-PR e agora se prepara para o Campeonato Sul Brasileiro com estreia na categoria Sênior, acima de 100kg. A suplementação mais usada, em parceria com a Growth Supplements, é o why protein concentrado, BCAA em pó e a creatina. Seus exercícios indicados são a elevação lateral e a remada curvada. Endryls Curato Colecionando uma série de vitórias, o atleta conquistou o primeiro lugar em campeonatos como o Estadual Pernambucano de 2013 e 2014, o Campeonato Estreantes e Estadual de Natal IFBB de 2015 e tem o objetivo de conquistar o TOP 3 no Campeonato Brasileiro pela IFBB. Com início da carreira em 2013, o atleta pesa 80kg em competições e fora delas chega a 90kg. Os suplementos mais usados são o whey protein, BCAA, Multivitamínico, Vitamina C e o Ômega 3. Os principais exercícios são o agachamento livre, cross over e leg extensora. João Vicente Iniciando a prática esportiva aos 17 anos, João Vicente participou de diversas competições da NABBA, National Amateur Body Building Association. O estadual de 2012 e 2013 renderam o título de campeão na categoria sub júnior e júnior, respectivamente. Em 2014, ele conquistou o primeiro lugar na categoria júnior e no Sul Americano. No mundial de 2015, ficou em quarto lugar na colocação. O segredo de tanto sucesso está nos treinos árduos e na escolha da suplementação. Segundo ele, o preferido é o whey protein de chocolate da Growth Supplements. Os objetivos agora se direcionam a trilhar o mesmo caminho na IFBB. O exercício preferido do atleta é o supino inclinado com halteres.