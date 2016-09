Comstor é reconhecida como distribuidor do ano em segurança pela Cisco na América Latina

Premiação anual foi entregue durante o Cisco Security Partner Summit 2016, em Cancún

A Comstor, unidade do grupo Westcon-Comstor voltada para distribuição de produtos da Cisco e de seu ecossistema, recebeu o prêmio de “Distribuidor do Ano em Segurança” na América Latina, durante o evento Cisco Security Partner Summit 2016, realizado de 7 a 9 de setembro em Cancún, no México.

O evento, que acontece uma vez por ano, contou com a presença de cerca de 80 canais de venda latino-americanos.

A Comstor tem presença marcante na região e no mercado brasileiro – o primeiro da América Latina em que passou a atuar. Destaca-se como distribuidor Cisco, que vem reconhecendo seu trabalho com prêmios sucessivos.

No ano passado, por exemplo, a Comstor foi o distribuidor do ano da Cisco na América Latina, e, além de conquistar o prêmio regional, foi considerada melhor distribuidor no México. No que toca especificamente à área de segurança, a Comstor Brasil foi considerada o melhor distribuidor no país no Cisco Summit 2015, primeira vez em que se realizaram o evento e a premiação.

Mantendo a liderança

Para manter sua posição de liderança também na distribuição das soluções específicas para segurança, a Comstor investe em sua estrutura interna verticalizada em Segurança, na capacitação de seus canais, com iniciativas que se estendem a toda a região. Um bom exemplo é o programa Edge for Security, em que cada letra corresponde a um passo no progresso do canal em sua qualificação para trabalhar junto ao cliente final. Assim, a sigla em inglês reflete o seguinte percurso do canal em sua jornada de especialização: Engage, Develop, Grow, Extend.

O objetivo é que o canal:

Engaje-se com a Comstor e tenha acesso aos principais serviços que oferece;

Desenvolva sua equipe e ofertas para clientes e conquiste mais negócios;

Cresça em sua capacidade de atender a negócios de maior porte;

Estenda seu alcance para novos mercados, oferecendo soluções mais complexas e serviços.

O suporte da Comstor ao canal que deseja se especializar nessa linha compreende treinamento de equipes de vendas e pré-vendas, construção de modelos PoC (Proof of Concept), elaboração de ofertas de segurança e campanha de incentivos.

Além disso, apoia o canal na compra de equipamentos para demonstração e suporte em Marketing para aproximá-lo do seu cliente.

Sobre a Westcon-Comstor

A Westcon-Comstor (WestconGroup Inc.) é um distribuidor global de tecnologia oferecendo em todo o mundo recursos de Nuvem, Implementação Global e Serviços, assim como as melhores práticas tecnológicas em Segurança; Comunicação Unificada e Colaboração; Rede e Data Center. Combinando conhecimentos técnicos e de mercado com um exclusivo modelo de engajamento colaborativo, a empresa está transformando a distribuição de tecnologia através de sua forma de entregar serviços e produtos físicos e digitais. Trabalha com seus parceiros para alcançar com eles resultados conjuntos por meio de investimentos em programas de capacitação e do empenho de todos na criação de uma excepcional experiência de parceria. A empresa chega ao mercado com as marcas Westcon e Comstor, oferecendo aos clientes um completo portfólio de serviços e produtos físicos e digitais, de fabricantes líderes de mercado ou emergentes. Com equipes profissionais e 110 escritórios em mais de 70 países de seis continentes, a Westcon-Comstor presta serviços em mais de 170 países.

Fonte: SHEDI