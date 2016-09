Rádio Bandeirantes leva ao ar documentário sobre crianças e jovens que vivem nas ruas de SP

Rádio Bandeirantes apresenta documentário sobre crianças e jovens que vivem nas ruas de São Paulo

São Paulo, 21 de setembro de 2016 – No próximo domingo, dia 25, o programa “Bandeirantes Acontece” apresenta mais um documentário no RádioDoc. Nesta edição, um olhar sobre as crianças e jovens em situação de rua.

O documentário vai mostrar por que menores fogem de casa, formam gangues, usam drogas e acabam praticando e sofrendo violência. E ainda por que, apesar das dificuldades e perigos, muitos preferem viver na rua a voltar para a família. O RádioDoc revela ainda como uma rede de especialistas e voluntários tem trabalhado para evitar que crianças e jovens sejam seduzidos pelo crime na maior cidade do país.

O RádioDoc, produzido e apresentado pelo repórter Caetano Cury, vai ao ar no programa “Bandeirantes Acontece” a partir das 20h.

Fonte: Comuniquese2.comn