Votorantim Cimentos conquista Prêmio Anamaco 2016

Empresa foi reconhecida na categoria Master do segmento “Cimento”

São Paulo, 21 setembro de 2016 – A Votorantim Cimentos foi a vencedora no segmento Cimentos, categoria Master, do Prêmio Anamaco 2016. A premiação aconteceu na noite de terça-feira, 20 de setembro, em São Paulo. O evento, que está na 25ª edição, homenageia os melhores fabricantes de materiais de construção do último ano com base nos resultados de uma pesquisa conduzida pela Anamaco (Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção).

“Este reconhecimento é fruto da combinação de fatores como dedicação, investimentos em inovação, comprometimento constante de toda a equipe e foco no cliente. Esses fatores, atrelados ao nosso modelo de negócio, nos permitem oferecer melhores produtos e serviços aos clientes”, ressalta Mauricio Russomanno, Diretor de Vendas, Marketing e Operações de Concreto Brasil da Votorantim Cimentos.

No último ano, a Votorantim Cimentos avançou no modelo de negócio com foco no cliente, o que incluiu o lançamento da maior inovação de portfólio em 83 anos de história – com um cimento para cada tipo de obra –, “o que mudou completamente a forma de se comercializar e usar o cimento na construção civil, facilitando a vida do consumidor, do varejista e do profissional da construção”, acrescenta Russomanno.

Para determinar os vencedores do Prêmio Anamaco 2016, o Instituto de Pesquisas da associação ouviu 1657 mil lojistas de materiais de construção, por telefone, com a utilização do sistema CATI (Computer Assisted Telephone Interviews, em inglês). Os comerciantes opinaram sobre qualidade do produto, logística e atendimento ao ponto de venda.

O Prêmio – O Prêmio Anamaco homenageia empresas atuantes em 64 segmentos da indústria do setor. A amostra, realizada desde 1991, é segmentada em dois grupos de lojas: “Pulverização” – no qual são computadas apenas as respostas de lojistas de pequeno e médio portes – e “Grandes Clientes” – lojistas de material de construção de grande porte. Quando uma empresa é vencedora no primeiro lugar dos dois grupos de lojas, ela recebe o troféu Master.

Sobre a Votorantim Cimentos

Presente no negócio de materiais de construção (cimento, concreto, agregados e argamassas) desde 1933, a Votorantim Cimentos é uma das maiores empresas globais do setor, com capacidade produtiva de cimento de 56,8 milhões de toneladas/ano e receita líquida de R$ 14 bilhões em 2015. A Votorantim Cimentos possui unidades estrategicamente localizadas próximas aos mais importantes mercados consumidores em crescimento e está presente em 13 países, além do Brasil: Argentina, Bolívia, Canadá, Chile, China, Espanha, Estados Unidos, Índia, Marrocos, Peru, Tunísia, Turquia e Uruguai.

Fonte: Fleishman Brasil