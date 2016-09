DONA ONETE FAZ SHOWS NA CAIXA CULTURAL SALVADOR

Diva do Carimbó Chamegado se apresenta pela primeira vez na Bahia

A CAIXA Cultural traz pela primeira vez a Salvador, entre os dias 7 e 9 de outubro (sexta-feira a domingo), shows de Dona Onete. Serão três apresentações em que a cantora e compositora paraense mesclará seus sucessos com canções do seu segundo álbum, Banzeiro (2016). O público poderá conferir os espetáculos na sexta-feira e no sábado, às 20h, e domingo, às 19h.

Aos 77 anos e com sua voz rouca, Dona Onete tem conquistado platéias por onde passa. Inventora do Carimbó Chamegado, que ela própria classifica como um ritmo que tem “o balanço do carimbó com um toque de pimenta”, a cantora e sua banda apresentarão canções que já se tornaram clássicos do estilo como “Jamburana” e “Proposta Indecente”. O show também guarda espaço para novidades como “Tipití”, “Rio das Flores” e “Banzeiro”, presentes no novo álbum.

Os ingressos serão vendidos a preços populares, a partir das 9h da sexta-feira (7), para todas as apresentações, na bilheteria da própria CAIXA Cultural Salvador, na Rua Carlos Gomes, 57, Centro.

Dona Onete:

Compositora de mais de 300 canções, Dona Onete participou de importantes grupos folclóricos como o “Raízes do Cafezal” e do grupo pop-regional “Coletivo Radio Cipó”, antes de se tornar inspiração da nova música paraense. No seu primeiro CD “Feitiço Caboclo” (2012), lançado quando já contava 73 anos, ela conseguiu sintetizar as bases musicais que a fariam cativar o público mais jovem e os fãs de música alternativa brasileira.

Hoje já gravada por diversos artistas paraenses, incluindo cantoras de projeção nacional como Gaby Amarantos e Aíla, Dona Onete relembra o seu processo de criação musical: “a música do Pará é muito cheia de mistura, então comecei a fazer essas canções, que falavam de amor, num ritmo mais lento e muito sensual, e assim nasceu esse Carimbó Chamegado”.

As apresentações na CAIXA Cultural Salvador terão como base o CD “Banzeiro”, no qual Dona Onete só gravou músicas autorais e inéditas. O repertório revela inspiração no passado histórico-cultural da artista, com influências das canções de rádio que ela costumava ouvir. Entre os temas, histórias de negros escravos que trabalhavam nas lavouras de cana do Pará e que uniram sua dança e ritmo à cultura dos caboclos que lá já estavam, criando o ritmo denominado Bangüê.

No palco, a artista será acompanhada pelo guitarrista e produtor musical Pio Lobato, além de Vovô (bateria), JP (percussão amazônica), Breno Oliveira (contra-baixo) e Daniel Serrão (teclado e sax).

Serviço:

Música – Dona Onete

Período: de 7 a 9 de outubro de 2016

Horário: às 20h (sexta-feira e sábado) e às 19h (domingo)

Local: CAIXA Cultural Salvador – Rua Carlos Gomes, 57, Centro – Salvador (BA)

Ingressos: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia)

Informações: (71) 3421-4200

Classificação indicativa: livre

Conveniência: estacionamento gratuito ao lado

Fonte: Laboratório de Notícias