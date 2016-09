Trupe Dunavô em Promissão, Lençóis Paulista e Botucatu – Palhaços e Memória do Circo

TRUPE DUNAVÔ EM PROMISSÃO, LENÇÓIS PAULISTA E BOTUCATU PELO CIRCUITO CULTURAL PAULISTA

Nos próximos dias uma das grandes revelações do Teatro Infantil de 2015, a Trupe Dunavô, apresenta o espetáculo É mesmo uma Palhaçada nas cidades de Promissão, Lençóis Paulistas e Botucatu, pelo Circuito Cultural Paulista 2016, realizado pela APAA – Associação Paulista de Amigos da Arte. O grupo diverte adultos e crianças com uma montagem que faz referência à memória do circo e promove um grande encontro de gerações! Ótima oportunidade de conhecer o trabalho desta trupe que vem encantando o público por onde se apresenta!

É MESMO UMA PALHAÇADA RELEMBRA CLÁSSICOS DO CIRCO

Nos dias 23, 24 e 25 de setembro a Trupe Dunavô, formada por Renato Ribeiro, Vinicius Ramos, Gis Pereira e Gabi Zanola, apresenta o espetáculo É mesmo uma Palhaçada nas cidades de Promissão, Lençóis Paulista e Botucatu, como parte da programação do Circuito Cultural Paulista 2016, organizado pela APAA – Associação Paulista de Amigos da Arte. Demonstrando às crianças números de palhaços de circo tradicionais e proporcionando aos adultos um momento de lembranças de vivências da infância, o grupo convida a todos para uma verdadeira imersão na linguagem circense.

“Notamos que para muitas crianças este é o primeiro contato com aquelas cenas, muitas vezes tão antigas, que se mantém e que perpassam por muitos anos. E o mais importante é perceber que estas cenas continuam fazendo sentido! Para nós é uma imensa alegria unir as gerações e ver o resultado”, comenta Gabi Zanola, integrante da Trupe.

O espetáculo “É mesmo uma Palhaçada”, traz a divertida história de três palhaços, que chegam para se apresentar e descobrem que estão no lugar errado. Em meio a essa grande confusão, os palhaços tentam consertar a situação, disfarçar o ocorrido e entreter os espectadores com suas ideias mirabolantes, porém muito atrapalhadas. Através de suas maravilhosas habilidades, eles provocam inúmeras situações inusitadas, mas as coisas não acontecem como o esperado e é aí que a brincadeira começa.

Com números clássicos de palhaçaria circense, mesclado às cenas de autoria do grupo, brincando entre o novo e o já consagrado pelos mestres do picadeiro, a trupe diverte o público e garante boas risadas.

Com o espetáculo “É mesmo uma palhaçada” a Trupe DuNavô se apropria da linguagem circense em seu caráter lúdico estimulando a imaginação dos espectadores – sejam eles crianças ou adultos – de forma acolhedora e generosa, sem a mínima distinção. Dessa forma, promovem um verdadeiro resgate da memória do circo, valorizando a cultura popular, relembrando clássicos e convidando o público a reviver os grandes e tradicionais circos do passado.

Além deste trabalho, a Trupe Dunavô tem em seu histórico uma aclamada temporada no Centro Cultural São Paulo no ano de 2015, quando surpreendeu a todos com uma delicada fábula chamada Refugo Urbano, que arrebatou o público, esgotando ingressos na Sala Jardel Filho (a maior do Centro Cultural São Paulo, com cerca de 320 lugares). Nessa temporada de estreia de seu primeiro espetáculo totalmente autoral, atraiu também os olhares da crítica especializada, recebendo duas indicações para o Prêmio São Paulo de Incentivo ao Teatro Infantil e Jovem, nas categorias Melhor Atriz (Gabi Zanola) e Prêmio Sustentabilidade, categoria com a qual foi premiado. Em uma votação especial, organizada para escolher os melhores do ano, o espetáculo foi ainda eleito pelos leitores do Guia Folha como Melhor Espetáculo Infantil do Ano de 2015.

A Trupe Dunavô tem como base de sua pesquisa a linguagem do palhaço. Durante sua trajetória, o grupo vem realizando diversos experimentos, fazendo referência à memória do circo ou inovando e levando a linguagem do palhaço para espaços fora do convencional. Com seus três projetos (Refugo Urbano, É mesmo uma Palhaçada e O Livro do Mundo Inteiro) a trupe vem apresentando o palhaço ao público em suas diversas vertentes. Em 2016 a Trupe realizou temporada do espetáculo “Refugo Urbano” no Espaço dos Parlapatões e SESC Itaquera, participou do Festival Nacional de Teatro de Jales e do XII Festival Nacional de Teatro de Limeira. Fez parte da programação do Circuito SP de Cultura com “Refugo Urbano” e “É mesmo uma Palhaçada”, se apresentando em diversos espaços importantes da cidade de São Paulo. Foi convidada para integrar a programação do maior festival de humor do mundo: o Festival Risadaria, apresentando dois de seus espetáculos “É mesmo uma Palhaçada” e “O Livro do Mundo Inteiro” (espetáculo de improviso onde a trupe convida o publico a escrever uma história nova a cada dia de espetáculo), que tiveram enorme repercussão junto ao público do Festival. Participou do Circuito Cultural Paulista (APAA-Associação Paulista de Amigos da Arte) e do Festival Paulista de Circo com o Espetáculo “É mesmo uma Palhaçada”, além de circular por diversas unidades do SESC de São Paulo e Capital.

O nome DuNavô significa “por favor” em “criancês”: “Porque criança e palhaço também são aqueles que erram e muitas vezes trocam as palavras, então escolhemos esse nome “DuNavô” para nos aproximarmos do respeitável publico, sem forçar nada, só se houver uma permissão, então… DuNavô a gente pode se apresentar?”, explica Gabi Zanola.

Se você ainda não conhece o trabalho deste grupo, que é uma das grandes revelações do teatro infantil e jovem do ano de 2015, não perca esta oportunidade! Para saber mais detalhes, acesse: www.facebook.com/DuNavo ou www.instagram.com/trupedunavo

Estas apresentações fazem parte da programação do Circuito Cultural Paulista 2016, organizado pela APAA – Associação Paulista de Amigos da Arte.

Procure também o canal da Trupe Dunavô no Youtube: www.youtube.com/channel/UCSmQB_tZ1RB9LYK9mg5MLOg

SINOPSE – É MESMO UMA PALHAÇADA

Um grupo de palhaços vindos de uma turnê internacional chega para se apresentar, mas ao se deparar com o cenário de outro grupo, percebe que está no lugar errado!

Os palhaços passam a vasculhar esse cenário desconhecido e a “improvisar” cenas com os diferentes objetos encontrados, para entreter o público ansioso pelo espetáculo. Passeando por ilusionismo, mágica, dança e demais variedades circenses, eles se revezam apresentando cenas clássicas e autorais, arrancando boas gargalhadas! E convidam o público para um verdadeiro resgate da memória do circo, valorizando a cultura e proporcionando uma vivência no ambiente circense, que não deve ser esquecida.

Duração: 50 minutos

Classificação: Livre

PROMISSÃO – Dia 23/set – 20h00 – Anfiteatro Municipal Dr° Mauro Ferreira Grama – Rua Dante Rocchi, s/nº

LENÇÓIS PAULISTA – Dia 24/set – 20h00 – Cidade do Livro – Rua Pedro Natálio Lorenzetti, 286

BOTUCATU – Dia 25/set – 16h00 – Teatro Municipal Camillo Fernandez Dinucci – Praça Coronel Moura, 27

Fonte: Imprensa Social Luciana Gandeline