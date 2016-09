Nutron amplia portfólio da Linha Probeef para intensificar resultados nas fases recria e reprodução

A Nutron, marca de nutrição animal da Cargill no Brasil, lança quatro produtos para a linha Probeef de suplementação a pasto para bovinos de corte. Os novos produtos são destinados para as fases de recria e reprodução, contemplando dois suplementos, um núcleo mineral e um suplemento mineral proteico.

Os lançamentos Probeef foram desenvolvidos para auxiliar o produtor a sair do calendário de seca e iniciar o de águas com maior ganho de peso na recria e matrizes expressando melhor seu potencial reprodutivo. Na seca, as matrizes perdem peso e o baixo escore de condição corporal faz com que elas apresentem baixos índices reprodutivos, reduzindo assim, as chances de emprenhar durante a estação de monta subsequente.

“Os lançamentos pertencem ao Programa Pro Ganho, destinado à fase de recria para aumentar a velocidade de ganho de peso e Pro Matriz, indicado para a fase de cria com foco em aumentar o número de bezerros desmamados por vaca/ano”, conta o gerente de produtos da Cargill Nutrição Animal, Gabriel Toledo.

Dentro do Pro Ganho, o Probeef Pasto Bom Topmost é um suplemento mineral que auxilia na melhora da digestibilidade da forragem no período das águas, além de minimizar no animal os efeitos ambientais negativos, como estresse calórico. O Probeef Núcleo Pasto Bom Future é um núcleo mineral desenvolvido para quem busca reduzir o uso de antibiótico na recria e na engorda. Adicionado de um blend de óleos essenciais, o produto modula o processo de fermentação ruminal, reduzindo a degradação proteica no rúmen, o que resulta na melhoria da eficiência alimentar em maior ganho de peso.

Já o Pro Matriz contempla o Probeef Pasto Bom Reprodução, suplemento mineral desenvolvido para melhorar a resposta imune das matrizes, reduzir os efeitos do estresse calórico inerente às altas temperaturas do período de águas (verão tropical) e aumentar o desempenho reprodutivo com o incremento das taxas de concepção e prenhes. O produto é adicionado de minerais orgânicos e aditivos direcionados para a fase reprodutiva. O Probeef Proteinado Sprint é um suplemento proteico que tem como finalidade aumentar a taxa de ganho de peso para fêmeas que vêm do período de seca com baixo escore de condição corporal e, consequentemente, aumentar a taxa de concepção, sem o risco de intoxicação por ureia por conter ureia de degradação lenta. Esses dois produtos são adicionados de Lasalocida e foram desenvolvidos em parceria com a Zoetis, pensando na estratégia e aplicação do produto.

“Para maximizar a lucratividade dos produtores é necessário potencializar o desempenho dos animais a pasto aplicando tecnologias, soluções flexíveis e programas nutricionais que se adequam a realidade de cada propriedade. Com as diferentes estratégias de suplementação, conseguimos a evolução gradativa no desempenho dos animais”, comenta Gabriel.

Informações Probeef

Site: www.probeef.com.br

Facebook: @probeefnutron

