Faculdade Avantis promove Dia da Responsabilidade Social no Conde Vila Verde

Ação foi realizada na Escola Abalor Américo Madeira e reuniu cerca de 1000 participantes

A 5ª edição do Dia da Responsabilidade Social, promovido anualmente pela Avantis, de Balneário Camboriú, teve uma novidade neste ano. A ação, realizada na última semana, foi desenvolvida na Escola Básica Municipal Abalor Américo Madeira, no bairro Conde Vila Verde, em Camboriú. Cerca de 1000 pessoas, dentre alunos, familiares e comunidade em geral, passaram pelo local durante a tarde, que contou com trabalho voluntário de professores, acadêmicos e colaboradores da Faculdade.

Dentre os serviços prestados estiveram orientações de saúde bucal e higienização, assessoria financeira, assessoria jurídica, orientação psicológica (DST, problemas familiares, dentre outros), recreação com diversos brinquedos disponibilizados, cineminha, verificação da pressão arterial e glicemia. A Avantis também ficou responsável pelo lanche da tarde servido aos participantes.

A diretora da Escola, Mari Inez Fantoni, destaca que a parceria com a Avantis proporcionou momentos prazerosos e produtivos para os estudantes e comunidade. “Ficamos muito satisfeitos e agradecidos com a escolha. Foi uma tarde muito divertida e feliz para as nossas crianças e todos os participantes. As portas da nossa escola estarão sempre abertas para a Avantis”, comentou Mari.

