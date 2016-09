Os vilões da sua saúde podem estar no prato

Especialista explica quais são os principais sintomas da intolerância alimentar

São Paulo, setembro de 2016 – A intolerância alimentar acontece quando o organismo tem dificuldades para digerir alguma substância. Segundo uma pesquisa feita pela Universidade Northwestern, nos Estados Unidos, nos últimos cinco anos, o número de internações e consultas hospitalares decorrentes de crises alérgicas causadas por alimentos aumentou cerca de 30% ao ano. A pesquisa analisou dados de 1.893 ocorrências em prontos socorros de 200 hospitais do estado, de 2008 a 2012.

De acordo com a Dra. Cassandra Lopes Pauperio, médica clínica endocrinologista e metabologista na cidade de São Paulo, a intolerância alimentar pode estar associada ao número elevado de anticorpos pelo sistema imunológico ao ingerirmos certos alimentos. “Em circunstâncias normais, esses anticorpos formam complexos com proteínas dos alimentos, que podem ser eliminados por nosso sistema imunológico sem causar sintomas. Porém, se os sistemas imunológico ou digestivo estiverem comprometidos, esses complexos podem se depositar no corpo, causando inflamação. Assim, nosso organismo identifica o alimento como algo problemático”, explica a especialista.

É preciso ficar atento e perceber alguns sinais que o organismo dá quando algo de errado está acontecendo. “A intolerância à lactose, glúten, corantes e conservantes são os casos mais comuns da intolerância alimentar. No entanto é preciso prestar atenção nos sintomas e procurar um médico caso suspeite de que algum alimento pode estar causando problemas ao organismo”, finaliza a médica.

Abaixo, a Dra. Cassandra cita os sintomas mais comuns que podem indicar que a pessoa tem alguma intolerância alimentar:

– Gases;

– Diarreia;

– Dor de cabeça;

– Inchaço abdominal;

– Problemas digestivos.

Sobre a especialista: Dra. Cassandra Pauperio é endocrinologista e metabologista de São Paulo, atende em consultório particular no bairro de Moema. Possui formação de medicina pela Universidade Federal do Amazonas, com residência em clínica médica e endocrinologia e metabologia ambas pelo Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo. Além de curso de nutrologia clínica pela Associação Brasileira de Nutrologia.

Fonte: Medellin Comunicação