Bespoke Life proporciona um novo conceito de experiências e gestão do tempo no Brasil: concierge pessoal e corporativo

Com objetivo de criar momentos exclusivos e facilitar a vida de seus clientes, a Bespoke Life montou uma estrutura de parceiros para serviços que vão desde a organização da casa, jantares sofisticados, realização de surpresas, até viagens com roteiros inusitados e acesso aos melhores shows e espetáculos pelo mundo todo.

Fonte: Bespoke Life

Márcia Primo Costa, que criou a Bespoke Life há 5 anos, explica o DNA da empresa: “Em uma época em que tudo é feito em série, nós realizamos um serviço 100% personalizado, que permite aos nossos clientes terem mais tempo livre e viver experiências inesquecíveis”. A Bespoke Life é uma empresa de conciergerie pessoal e profissional, e de gestão de estilo de vida, especializada em planejar e organizar residências, empresas, eventos exclusivos e viagens, oferecer um serviço de Concierge moderno que gerencia, de forma inteligente, o tempo de seus clientes.

A empresária, que construiu uma carreira impecável no mercado de tecnologia, decidiu iniciar um novo negócio após ter a primeira filha, para ter flexibilidade de tempo e, ao mesmo tempo, fazer o que mais gosta: cuidar das pessoas. Para isso, a empresária encontrou uma parceira à altura, Giselle Loyola, modelo desde os 13 anos, profunda conhecedora do universo fashion e apaixonada por arte e viagens. Giselle veio para ser sócia no projeto do portal da empresa, depois de ser cliente: “contratei os serviços da Bespoke Life e me apaixonei por esse universo. Além disso, Márcia e eu nos tornamos grandes amigas”, revela Giselle.

Graças a sua rede de parceiros nacionais e internacionais, que trazem consigo a mesma competência e a qualidade da equipe local, a Bespoke Life oferece acesso aos mais ex­clu­sivos pro­dutos e ser­viços do mundo. A empresa foi uma das primeiras a realizar a organização de casas de forma realmente profissional: “nós entramos neste mercado, nos destacamos pela atenção aos detalhes, e criamos uma metodologia que já é reproduzida”. A Bespoke Life tem em sua carta de clientes pessoas exigentes e de extremo bom gosto, como Lu Tranchesi, Lala Rudge, Carol Celico e Ivete Sangalo. “Nossos clientes têm percepção de valor, que é diferente de preço – o retorno financeiro é consequência do trabalho realizado com carinho”, lembra Márcia.

Criada para quem tem pouco tempo e quer ter qualidade nos serviços contratados, a Bespoke Life resolve atividades do dia a dia, com itens contratados por hora e com valores pré-definidos. Além disso, a empresa trouxe para o Brasil um serviço pioneiro, o Concierge Virtual, por meio do qual é possível realizar consultas online sobre quaisquer assuntos, entre eles:

Serviços burocráticos, como o de despachante;

Treinamento de profissionais para serviços domésticos;

Sugestões e compra de presentes personalizados;

Consultoria de imagem;

Menu personalizado de saúde e beleza;

Planejamento de lista de presente;

Curadoria de fornecedores para casamento e maternidade;

Personal Organizer;

Gerenciamento de mudanças;

Criação de roteiros exclusivos de viagens.

Os serviços do Concierge Virtual são contratados de forma. Os prazos para retorno são de 48 horas para assuntos diversos e até 2 horas para urgências.

Bespoke vem de “feito sob medida” – uma alusão a lugares como a Savile Row, rua em Mayfair, Londres, que abriga há quase 200 anos os melhores alfaiates da Inglaterra, e onde os homens mais elegantes encomendam seus ternos. A logomarca e o site trazem padronagem de aquarela, exatamente para dar o tom de único, feito à mão, artístico, unido às chaves – uma alusão ao significado de Concierge, aquele que guarda as chaves, ou seja, que abre as portas para os melhores serviços.

Saiba mais:

Bespoke Life | +55 11 98245 0414 | 11 99598 5199 |

21 98266 8166 http://www.bespokelife.com.br | contato@bespokelife.com.br