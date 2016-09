Startup de biotecnologia apresenta serviço inédito de análise genética para autismo e transtornos neurológicos

A TISMOO faz evento de lançamento com o tema ‘Medicina Personalizada – A luz de um novo olhar’ e traz grandes cientistas para o encontro, entre eles o Dr. Alysson Muotri, considerado um dos maiores especialistas em autismo do mundo



Dedicada exclusivamente a análises genéticas com foco em perspectivas terapêuticas personalizadas para o Transtorno do Espectro do Autismo e outros transtornos neurológicos de origem genética, a TISMOO chega ao mercado para revolucionar o diagnóstico e tratamento de doenças genéticas. Idealizada por renomados cientistas brasileiros, a startup de biotecnologia oferece a possibilidade de uma medicina cada vez mais personalizada, alimentando as pesquisas e buscando melhorar as formas de tratamento. Para isso, combinam tecnologias de genômica, células-tronco e edição genética, aliadas a soluções de tecnologia baseada em nuvem. A ideia é que, em um futuro não tão distante, as pessoas tenham acesso a informações genéticas que possibilitem abordagens clínicas com mais precisão, possibilitando que os médicos atuem nos pontos específicos do problema.

Em operação desde abril deste ano, a startup de biotecnologia fará o evento ‘Medicina Personalizada – A luz de um novo olhar’, no dia 24 de setembro, no MAM (Museu de Arte Moderna de São Paulo) para comemorar oficialmente a estreia no mercado. “A ideia de fazer o evento no MAM está em linha com a nossa crença de que o trabalho desenvolvido pela TISMOO é, em certa medida, uma forma de arte”, comenta Dr. Alysson Muotri, considerado atualmente um dos maiores especialistas em autismo do mundo e que também é um dos cientistas fundadores da TISMOO. E completa: “Há alguns anos a indústria farmacêutica praticamente parou de investir no desenvolvimento de novas drogas para transtornos neuro-genéticos e, por meio da medicina personalizada, a TISMOO, pretende movimentar esse cenário”.

Pioneira no mundo a realizar este trabalho, a TISMOO se propõem a impactar positivamente a vida das famílias com entes que sofrem de distúrbios neurológicos, oferecendo uma medicina mais individualizada, capaz de atender as características únicas de cada paciente. Assim, pretende, por meio da modelagem celular e edição genética, criar uma nova plataforma para a análise funcional das alterações dos genes e, desta forma, desenvolver e testar novos medicamentos em “mini-cérebros” derivados diretamente dos próprios pacientes e produzidos em laboratório, auxiliando a clínica.

O projeto é desafiador e ambicioso, pois a ideia é trazer técnicas e estudos de ponta, restritos a universidades, e colocá-los em prática hoje para o benefício clínico dos indivíduos afetados. Além do Transtorno do Espectro do Autismo, a TISMOO também se dedica a estudar outros transtornos neurológicos de origem genética, como a Síndrome de Rett, Síndrome de Timothy, Síndrome Frágil X, Síndrome de Angelman e a Síndrome de Phelan-McDermid.

Além do Dr. Alysson Muotri, biólogo molecular e professor da Faculdade de Medicina da Universidade da Califórnia (UCSD), também compõem a equipe de consultores da Tismoo o Dr. Carlos Gadia, neuropediatra e diretor-associado do Miami Children’s Hospital Dan Marino Center, e a Dra. Patrícia Beltrão Braga, bióloga e responsável pela reprogramação das primeiras células iPS no Brasil e idealizadora do Projeto ‘A Fada do Dente’ da USP (Universidade de São Paulo).

Em pesquisas já realizadas pela equipe da TISMOO foi possível constatar atividades importantes em neurônios, por meio da reprogramação celular. “Nossas pesquisas têm demonstrado que as células neurais de autistas conseguem se recuperar dos defeitos sinápticos se expostos ao ambiente certo – na presença de substâncias que alteram as sinapses, por exemplo – mostrando que as alterações genéticas não são deterministas. Disso tudo tiramos uma lição importante: o autismo pode ser reversível. Nosso próximo passo, é entender porque alguns pacientes conseguem isso e outros, não”, salienta Muotri.

Autismo no Brasil e no mundo

As crianças diagnosticadas com autismo ou distúrbios relacionados vem crescendo exponencialmente. A OMS (Organização Mundial de Saúde) considera que cerca de 1% da população mundial ou 70 milhões de indivíduos está inserida no espectro autista, entretanto, um estudo recente realizado na Coreia do Sul reportou uma incidência de autismo na ordem de 2,6% da população. No Brasil, não há informações consolidadas, mas se considerarmos os dados da OMS, há cerca de 2 milhões de indivíduos afetados e poucas clínicas e serviços específicos para esse tipo de tratamento.

Um estudo publicado pelo Centro para Controle e Prevenção de Doenças dos EUA – Centers for Disease Control and Prevention (CDC) – aponta que uma em cada 68 crianças americanas com até oito anos de idade tem autismo. A prevalência do transtorno no país sofreu um aumento de 30% em relação a dados divulgados em 2012, que apontavam que uma em cada 88 crianças estariam dentro do espectro autista nos EUA. Na década de 80, este número era de 1 a cada 2.000 crianças.

O relatório também revelou que a maioria das crianças com autismo recebe o diagnóstico após os quatro anos de idade, embora o transtorno possa ser detectado muito antes disso. “Precisamos diagnosticar as crianças mais cedo. Há mais de uma década já sabemos que, com diagnóstico precoce e terapias intensas, entre 1% e 5% dos autistas progridem tanto que saem do espectro, ou seja, a detecção precoce é a ferramenta mais eficaz que temos para fazer a diferença na vida dessas crianças”, finaliza Dr. Carlos Gadia.

Sobre a TISMOO

Criada em 2016, a startup de biotecnologia TISMOO é o primeiro laboratório do mundo exclusivamente dedicado a análises genéticas focadas em perspectivas terapêuticas personalizadas para Transtorno do Espectro do Autismo e outros transtornos neurológicos de origem genética, como a Síndrome de Rett, Síndrome de Timothy, Síndrome Frágil X, Síndrome de Angelman e a Síndrome de Phelan-McDermid. Com renomados cientistas em sua equipe, o objetivo da TISMOO é recriar em laboratório as etapas do desenvolvimento neural a partir de células do próprio paciente – “mini-cérebros” – capazes de capturar o material genético de cada indivíduo a fim de investigar como suas mutações levam a um quadro clínico específico e buscar novas formas de reverter o processo com tratamentos farmacológicos. www.tismoo.com.br

