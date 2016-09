ALL SEG Sistemas de Segurança oferece soluções em monitoramento eletrônico

A cada ano cresce a procura por sistemas de segurança eficientes e adequados a todo o tipo de necessidade. Atualmente, há uma grande variedade de tipos de câmeras de segurança disponíveis no mercado e a escolha certeira de uma depende de diversos fatores.

Indispensável para garantir a seguridade de diferentes espaços, tanto residenciais quanto comerciais, os aparelhos contam com uma série de vantagens tecnológicas, segundo o proprietário da ALL SEG Sistemas de Segurança, Luciano Donizete Ribeiro. “As inovações em segurança eletrônica acompanham o dinamismo do dia a dia para quem busca por proteção diferenciada”, destaca.

Para quem pretende reforçar a vigilância da sua casa ou do seu empreendimento, mas ainda não sabe ao certo qual equipamento escolher, a ALL SEG oferece vários modelos de aparelhos. Dentre eles a câmera profissional CAM 600I LT, esta tem como principal diferencial o filtro ICR, que garante a melhor qualidade de imagem em todos os níveis de luminosidade. “Além de ser simples de instalar e operar, as suas facilidades são ajustáveis para proporcionar imagens ainda mais perfeitas”, afirma Ribeiro.

A câmera profissional VP 600 H oferece imagens perfeitas e alta precisão no monitoramento de grandes ambientes, como lojas, hotéis, bancos, edifícios, escolas e outras aplicações.

O modelo dome VMD 315 IR foi desenvolvido para captar imagens em condições desfavoráveis de iluminação e proporcionar imagens nítidas mesmo na total escuridão. “É próprio para monitorar ambientes industriais, garagens, corredores, empresas e residências e, principalmente, ambientes externos”, completa o proprietário da ALL SEG ao enfatizar que a empresa disponibiliza uma grande variedade de sistemas de segurança a fim de proporcionar monitoramento seguro, estável e integrado. Todos os modelos estão disponíveis no site: www.portasindustriais.com.br

Sobre a ALL SEG

A ALL SEG Sistemas de Segurança, representante da Rayflex – líder nacional em tecnologia para portas industriais, é referência no setor. Localizada na cidade de Poços de Caldas (MG), a empresa é reconhecida por oferecer uma variedade de Portas Industriais Automáticas e uma variedade de Sistemas de Segurança.

Fonte: Fbpress