Trisoft ensina a escolher o travesseiro correto

Com uma linha completa composta por travesseiros, protetores e capas, a marca que aposta no conforto e na sustentabilidade, criando produtos reciclados e 100% recicláveis dá dicas e ajuda a escolher o melhor travesseiro para uma boa noite de sono

O travesseiro certo é o primeiro passo para dormir bem. Escolher o item correto elimina a possibilidade de dores de cabeça e cansaço no dia seguinte, algo que muitas vezes associamos a fatores como estresse, fadiga, mas que pode estar relacionado ao travesseiro utilizado. Já pensou nisso? A Trisoft, maior fabricante de produtos com lã de PET da América Latina, que se preocupa em oferecer ao mercado um produto totalmente sustentável, reciclado e 100% reciclável, tem uma linha completa de travesseiros, laváveis e hipoalergênicos, com recheio de Fibra de poliéster HC, uma marca registrada Trisoft, com características que conferem qualidade ao produto:

Fibra oca – maior volume e melhor apresentação

Fibra conjugada – maior resiliência e durabilidade

Fibra revestida em silicone – toque suave e agradável sensação ao tato

Maurício Cohab, Diretor da marca, explica: “nosso produto é construído com o propósito de ser adequado para o consumidor e para o planeta e essa preocupação é ainda maior pelo fato de que o travesseiro deve ser trocado a cada 2 anos, para garantir a qualidade do sono”, enfatiza. Maurício lembra: “o travesseiro tem que manter o pescoço reto, ou seja, nem muito alto, nem muito baixo, e ser condizente com o peso da cabeça”. Na hora de escolher o travesseiro ideal, a Trisoft dá algumas dicas:

Gosta de dormir de bruços? Use travesseiros de suporte suave ou médio, mais baixos e macios;

Gosta de dormir de costas? Use um travesseiro de suporte médio, mais baixo, que preencha o espaço entre a nuca e o colchão;

Gosta de dormir de lado? Use uma peça de suporte firme e de altura maior, que preencha o espaço do ombro, entre a cabeça e o colchão;

Sofre de alegrias ou doenças respiratórias? Escolha um produto com propriedades que eliminem ativamente os ácaros, com ação antimicrobiana;

Sofre de dores na coluna? Escolha um body pillow, ou o Agarradinho, um travesseiro de corpo que ajuda a alinhar a coluna lombar.

Entre os produtos Trisoft, é possível encontrar o que mais se adequa a sua necessidade. São 4 linhas de travesseiros, para diferentes tipos de sono:

Linha Basic Plus – com tecido suave, lavável e hipoalergênica, sempre com melhor custo benefício;

Linha Classic – além das características normais, a linha Classic também maciez da malha 5 estrelas e o Toque de Seda, para sensação de pele de pêssego;

Linha Exclusive Confort – revestida com Percal Soft 180 fios e 4 tipos e suporte, incluindo extra firme;

Linha Premium – traz o Superdry, com a tecnologia de ions de prata, produz rápida absorção, com sensação de frescor e eliminando ativiamente os ácaros. Nessa linha há também o La Plume, peça feita com pluma ecológica.

Além dessas linhas, a Trisoft ainda oferece uma linha Kids e a Linha Branca, com protetores, almofadas, saia e pillow top.

Sobre a Trisoft

A Trisoft é a maior empresa da América Latina. Atuando há mais 55 anos no mercado, com qualidade, seriedade e responsabilidade sócio ambiental, investe em tecnologia para o desenvolvimento de produtos, transformando a despoluição do planeta em matérias primas para fazer produtos que melhoram a vida das pessoas.

Trisoft | +55 11 4143-7900 | www.trisoft.com.br | contato@trisoft.com.br