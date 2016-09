PMA captura teiú sob capô e sobre motor de veículo na Capital

Capital, (MS) – Policiais Militares Ambientais de Campo Grande foram chamados por volta das 12h00 de hoje (21) para atender a uma ocorrência relativa a um animal silvestre da espécie teiú que estaria sobre o motor de um veículo, embaixo do capô. No local, à rua preciosa, no bairro Carandá Bosque, a PMA abriu o capô do veículo e verificou que o animal estava escondido entre as partes do motor e pára-lamas. Os policiais puxaram o bicho, o capturaram e o colocaram em uma caixa de contenção.

O animal foi encaminhado ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), na Capital.

Fonte: PMA/MS