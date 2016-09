CargoX anuncia parceria com o meio de pagamento especializado em frete PagBem

Caminhoneiros poderão fazer saques via cartão Visa Cargo em caixas eletrônicos, realizar abastecimento de combustível em mais dos 800 postos credenciados, comprar em farmácias, supermercados, bares e restaurantes, além de recarregar o celular, pagar contas e pedágios

São Paulo, setembro de 2016 – A CargoX (http://www.cargox.com.br) – transportadora que opera conectada em tempo real a uma rede de mais de 100 mil caminhoneiros autônomos – anuncia parceria operacional com a PagBem (www.pagbem.com.br), empresa especializada em pagamento eletrônico de fretes. A partir deste mês, 100% dos motoristas que prestam serviços para a companhia receberão os valores dos fretes pelo cartão Visa Cargo.

Com o novo sistema, os caminhoneiros poderão fazer saques em dinheiro na rede PagBem e em caixas eletrônicos de Banco24Horas, realizar abastecimento de gasolina em mais dos 800 postos credenciados, comprar em farmácias, supermercados, bares e restaurantes, além de recarregar o celular, pagar contas e pedágios. Para Alan Rubio, diretor de transportes da CargoX, a iniciativa mudará para melhor o dia a dia dos profissionais. “Acreditamos que essa solução agilizará o recebimento dos embarques realizados e melhorará a rotina dos condutores, trazendo mais segurança e comodidade durante as viagens”, diz Rubio.

Os motoristas também contam com mais benefícios, como um cartão adicional com bandeira Visa, que a família pode usufruir, e o aplicativo exclusivo PagBem, para localização de postos, pontos para fazer saques, transferências bancárias e consultar saldos e extratos. Para receber o crédito do transporte após a entrega da carga, o caminhoneiro precisa se dirigir a um posto credenciado para levar os documentos e valor da quitação.

Alerta

A Lei 12.249/2010 proibiu o uso de carta-frete como forma de pagamento para motoristas autônomos e, por isso, as empresas são obrigadas a adotar pagamento eletrônico para serviços de transporte de cargas. No entanto, algumas transportadoras ainda utilizam esse meio de recebimento ilegal. As multas para as companhias que descumprirem a medida podem variar de R$ 550 a R$ 10.500 e serem aplicadas tanto ao contratante (empresa de transporte ou embarcador) quanto ao caminhoneiro autônomo.

A CargoX, (http://www.cargox.com.br), é a primeira transportadora do Brasil sem frota própria, baseada em tecnologia e inovação, operando conectada em tempo real, por meio de um aplicativo próprio, a uma rede de mais de 100 mil motoristas autônomos. Lançada oficialmente em março deste ano e considerada como o “Uber do transporte de cargas”, a empresa é pautada pelas diretrizes de agilidade, flexibilidade e qualidade na experiência do contratante do serviço, além de responsabilidade pelas cargas transportadas. Atualmente, a CargoX atende todas as regiões do País e tem crescimento médio de 57% ao mês, esperando faturar cerca de R$ 50 milhões no primeiro ano de atuação.

Fonte: Misasi Relações Públicas