Coronel David vai valorizar servidores e fazer concurso para substituir contratados

O candidato a prefeito Coronel David (PSC), da chapa “Por Uma Campo Grande Melhor”, vai valorizar os 22 mil servidores públicos, com o aperfeiçoamento dos planos de cargos e carreiras e oferta de meios de ascensão profissional. Ele também fará concurso público para substituir os funcionários comissionados e contratados.

Desde 2012, os servidores municipais sofrem com a instabilidade política e incompetência administrativa. Além de não ter reajuste salarial, que foi parar na Justiça neste ano, eles sofreram com o parcelamento dos salários no ano passado. Para se ter ideia da gravidade da situação, os funcionários não tiveram reajuste nenhum neste ano nem em 2015, apesar da inflação acumulada desde janeiro do ano passado somar 15,82%, considerando-se o IPCA-E, o índice adotado para corrigir os salários nas últimas duas décadas.

Outra ameaça para as contas do município é o rombo nas contas do Instituto Municipal de Previdência (IMPCG), que chegou a R$ 109 milhões em maio deste ano, conforme representação feita pelo Coronel David no Ministério Público Estadual. No debate realizado na ACP (Sindicato Campo-Grandense dos Profissionais da Educação Pública), o candidato alertou que o rombo pode chegar a R$ 454 milhões, que é o valor previsto, mas que não foi reservada para a previdência municipal.

Coronel David está pronto para adotar as medidas para equilibrar as finanças municipais e garantir o pagamento em dia dos salários dos servidores. Ele assume o compromisso de praticar a ética e combater a corrupção por meio de auditorias estratégicas e controle interno.

O Plano de Governo prevê o combate aos vícios administrativos que perduram por várias gestões sem solução e a falta de concurso público em determinados setores, onde existem vários cargos comissionados e contratos de prestação de serviços públicos em vigor.

Outra proposta importante é oferecer cursos de qualificação que favoreçam a ascensão profissional de acordo com o plano de cargos e salários.

Mais informações no https://coroneldavid.wordpress.com

Fonte: Assessoria de Gabinete do Dep. Estadual Coronel David