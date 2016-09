Anunciando meu novo livro Fator de Enriquecimento…

Eu estou muito feliz em anunciar que meu novo livro físico “Fator de Enriquecimento” está em pré-lançamento online com frete grátis para todo o Brasil entre os dias 21 e 25 de Setembro.

Veja todos os detalhes pelo link abaixo:

http://pv.criacaoderiqueza.com.br/fator-frete-gratis

Depois do grande sucesso do meu livro best-seller O Poder da Ação, agora estou divulgando o fruto de anos do meu trabalho dedicado à área financeira.

Diante de mais de 10250 horas de sessão de Coaching individual, descobri as 4 variáveis que influenciam e determinam a capacidade de enriquecimento de um indivíduo, chegando a uma equação matemática denominada Fator de Enriquecimento®.

Ainda esse ano o livro estará nas livrarias, mas porque você acompanha meu trabalho a mais tempo terá a oportunidade de adquirir agora e ainda com o frete grátis para todo o Brasil.

Esse pré-lançamento acontece apenas até o dia 25 de Setembro,depois só será possível adquirir o livro no lançamento.

Um grande abraço,

Paulo Vieira

Presidente da Febracis