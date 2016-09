Sociedade Brasileira de Diabetes alerta para complicações cardiovasculares e renais

Brasil sobe para o quarto lugar no ranking mundial de diabetes— um dos principais fatores de risco para infarto e AVC, que são as maiores causas de morte no país, segundo a International Diabetes Federation. O Brasil também é o líder em número de mortes associadas ao diabetes das Américas do Sul e Central, representando metade de todos os casos;

· A Sociedade Brasileira de Diabetes acaba de lançar a campanha Diabetes sem Complicações, divulgada nas redes sociais da SBD, por meio de um vídeo protagonizado pelo casal Flávia Alessandra e Otaviano Costa, que alerta para as complicações renais e cardiovasculares do diabetes.

· Nessa pesquisa, realizada em 2016, foram avaliados o grau de conhecimento dos brasileiros sobre as complicações do diabetes. A maioria das pessoas teme, apenas, amputação e cegueira, sendo que infarto, AVC e problemas renais são as complicações potencialmente fatais;

· Dados da SBD apontam que aproximadamente metade dos pacientes com diabetes tipo 2 (46,3%) desconhecem sua condição, o que os torna vulneráveis às suas consequências cardiovasculares e renais

