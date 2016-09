Mercado Livre Experience reúne mais de 3.600 participantes em São Paulo

Evento promoveu 40 palestras de grandes nomes do varejo, tecnologia e e-commerce e somou mais de 400 negócios realizados

São Paulo, 21 de setembro de 2016 – Mais de 3.600 pessoas de diversos estados brasileiros participaram, no último sábado (17), da primeira edição do Mercado Livre Experience, evento voltado para empreendedores, lojistas online, profissionais de tecnologia e demais áreas do comércio eletrônico.

Em 9 horas de evento, os participantes puderam acompanhar 40 palestras simultaneamente em seis salas do Espaço Pro Magno, em São Paulo. O Mercado Livre Experience reuniu ainda informações de 40 parceiros e apoiadores em 37 estandes, além de 10 postos de atendimento ao vendedor. O Sebrae-SP esteve presente com uma unidade móvel e orientou empreendedores interessados em aprimorar a gestão de seus negócios.

O fundador e CEO do Mercado Livre, Marcos Galperin, abriu o evento, seguido pelo COO da empresa, Stelleo Tolda. Grandes nomes do varejo, como Frederico Trajano, diretor presidente do Magazine Luiza, e da Tecnologia, como Stephanie Johnson, gerente do Facebook no Brasil, comentaram em palestras sobre transformação digital e o mundo mobile. Antonio Tabet, fundador do site Kibe Lobo e um dos criadores do canal Porta dos Fundos, foi o responsável pelo encerramento do Mercado Livre Experience.

“Optamos por unir nossos dois principais eventos – a Universidade Mercado Livre e a Developer Conference – em um único, bem maior. Ficamos muito satisfeitos com o resultado. Superamos a expectativa de participantes e contabilizamos mais de 400 negócios realizados”, afirma Helisson Lemos, presidente do Mercado Livre no Brasil.

Veja como foi o Mercado Livre Experience: www.mercadolivre.com.br/org-img/MLB/design/2016/mkt_geral/mlxp/infografico_ml_experience.pdf.

Sobre o Mercado Livre

Fundado em 1999, o Mercado Livre é uma companhia de tecnologia líder em comércio eletrônico na América Latina e presente em 19 países. Por meio de suas áreas de negócios MercadoLivre.com, Mercado Pago, Mercado Livre Classificados, Mercado Livre Publicidade, Mercado Shops, Mercado Envios + Axado e KPL, oferece soluções de comércio eletrônico para que pessoas e empresas possam comprar, vender, pagar, anunciar e enviar produtos por meio da Internet. MercadoLivre.com atende a mais de 158 milhões de usuários registrados e criou um mercado com ampla variedade de bens e serviços de uma forma fácil, segura e eficiente. Em abril de 2015, o Mercado Livre Brasil adquiriu a empresa KPL Soluções, provedora de ferramentas de gestão para o e-commerce. Com a KPL, o Mercado Livre passa a oferecer sistemas de ERP e back-office para empresas de e-commerce – mais um serviço de seu ecossistema de soluções.

O site é um dos 50 sites com mais Page Views do mundo, oitavo site de e-commerce mais acessado do planeta, décimo site mais acessado no Brasil e é a plataforma de varejo líder em visitantes únicos em cada país onde opera na América Latina, de acordo com métricas fornecidas pela comScore Networks. Uma das empresas vencedoras do prêmio Top of Mind DataFolha Internet 2012, categoria e-commerce e Marca Mais Buscada no Brasil em 2012 e a marca mais buscada na categoria de compras em 2013, segundo o Google Zeitgeist, ranking divulgado pela companhia sobre as palavras mais buscadas a cada ano em seu site. Está listada na Nasdaq (MELI), tendo iniciado a oferta pública em 2007.

Informações para a imprensa

Porta-Voz Comunicação Estratégica

Leila Melo – leila.melo@portavoz.com.br

Bruna Meneses – bruna.meneses@portavoz.com.br

www.portavoz.com.br