Medicamentos são a terceira causa de morte, seguida por doenças vasculares e câncer

Conferência “Por que tão poucos pacientes se beneficiam dos medicamentos que tomam e por que muitos são mortos por eles?” abordará tema na 21ª edição da Conferência Mundial WONCA, dia 3 de novembro no Rio de Janeiro

Entre as atividades da 21ª edição da Conferência Mundial WONCA, promovida pela Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade (SBMFC) no Rio de Janeiro entre os dias 2 e 6 de novembro, Peter Gotzche, Diretor do Centro Cochrane Nórdico, apresentará a conferência “Por que tão poucos pacientes se beneficiam dos medicamentos que tomam e por que muitos são mortos por eles?”, com exposição de dados de pesquisa que aponta os medicamentos como a terceira principal causa de mortes, atrás apenas de doenças cardiovasculares e câncer.

“200 mil pessoas morrem por uso de medicamentos por ano nos Estados Unidos. Qualquer medicamento tem entre 20 e 40 advertências com contraindicação e precauções. Nenhum médico sabe todas elas”, explica Gotzche, que ministrará a conferência em 3 de novembro.

Ainda segundo Gotzche, que é investigador de danos médicos, os médicos receitam aos pacientes medicamentos que não deveriam se levassem em conta a interação com outros medicamentos e alimentos, por exemplo. Ele ainda afirma que os fármacos não são tão úteis quanto se imagina e que precisamos, já nos próximos anos, tomar um volume menor de medicação. “Se fizermos isso e formos cuidados, poderemos viver mais e melhor. Os medicamentos possuem muitos efeitos secundários e os pacientes não se dão conta de quando seu uso representa uma piora. Muitos continuam com o tratamento após essas manifestações por indicação do médico e temos idosos que tomam torno de cinco medicamentos por dia sem saber como essas substâncias interagem entre si. Algumas destas interferem no metabolismo de forma a causar danos que nem os próprios médicos conhecem”, explica.

A 21ª edição da Conferência Mundial WONCA terá uma grade internacional com nomes de destaque da medicina de família e comunidade de países que são referência na especialidade, além de profissionais da saúde que atuam na área multidisciplinar. É a primeira vez que o evento será sediado no Brasil, com participação de palestrantes e congressistas de mais de 80 países para integração, troca de experiências e atualização de conhecimento técnico e científico. A grade preliminar pode ser acessada no site: http://www.wonca2016.com/index.php.

“As discussões do WONCA 2016 estão baseadas nos sistemas de saúde de países e cidades com condições socioeconômicas diferentes, mas que têm o mesmo objetivo: proporcionar o melhor acesso e qualidade de vida à população com o menor número de intervenções médicas desnecessárias possíveis”, ressalta Gustavo Gusso, presidente do WONCA 2016 e diretor científico da SBMFC.

Serviço:

21ª Conferência Mundial de Medicina de Família e Comunidade – WONCA

Datas: 2 a 6 de novembro de 2016

Local: Riocentro – Av. Salvador Allende, 6555 – Barra da Tijuca – Rio de Janeiro/ RJ

Site: http://www.wonca2016.com/

Para inscrições: http://www.wonca2016.com/inscricoes/index.php?pais=27#inscricoes

