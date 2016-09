Samsung Ocean USP sedia ‘Diálogos da MEI’ em parceria com a Confederação NacionaI da Indústria

Evento teve como objetivo discutir a nova agenda da Mobilização Empresarial pela Inovação, visando ampliar o tema no mundo corporativo

São Paulo, 21 de setembro de 2016 – Na última segunda-feira, 19, o Samsung Ocean USP, fruto da aliança entre a Samsung e a Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (Poli-USP), foi palco da edição 2016 do “Diálogos da MEI”, evento que teve como objetivo discutir e fomentar a inovação empresarial. A Mobilização Empresarial pela Inovação (MEI), criada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), é um movimento para estimular estratégias inovadoras nas empresas brasileiras e ampliar a efetividade das políticas de apoio à inovação por meio da interlocução construtiva e duradoura entre a iniciativa privada e o setor público.

“Realizar os Diálogos da MEI no Samsung Ocean USP foi uma grande oportunidade de conhecer melhor como empresas e universidades brasileiras podem trabalhar juntas pelo desenvolvimento de tecnologia e inovação no Brasil. Essa é uma das maiores demandas da MEI”, afirma a diretora de Inovação da CNI, Gianna Sagazio.

Na ocasião, a Samsung abordou seus programas de incentivo ao empreendedorismo e à capacitação de desenvolvedores. No final de agosto, o Samsung Ocean USP iniciou a quinta edição do programa de pré-aceleração de startups, chamado “Incentivo ao Empreendedorismo em Ambiente de Tecnologias Digitais Móveis”, ou “Intensivo #5”, que terá duração de 17 semanas e capacitará dez equipes formadas por até cinco pessoas. Durante esse período, seus integrantes passam por treinamentos e mentorias e assistem a palestras sobre negócios, experiência de usuário (UX) e tecnologia.

Eduardo Conejo, gerente de Inovação da Samsung América Latina, explica a dinâmica da iniciativa: “as atividades programadas são ministradas por professores da USP, especialistas da Samsung e parceiros. Ao final do ciclo de pré-aceleração, um certificado emitido pela Poli, válido como curso de atualização, será entregue a todos os participantes que cumprirem o programa”.

Startups

A Samsung reforça seu trabalho com startups por meio do Programa de Promoção da Economia Criativa, realizado em parceria com a Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores (Anprotec), que inicia seu segundo ciclo. Os projetos selecionados serão divulgados no próximo dia 18 de outubro, durante a 26ª Conferência Anprotec, em Fortaleza (CE). O Programa oferece às startups acesso a um amplo pacote de serviços que visam o aprimoramento tecnológico e mercadológico de seus produtos e serviços, incluindo mentoria e apoio financeiro.

“O sucesso da primeira fase promoveu a ampliação de cinco para 12 incubadoras distribuídas em todo o território nacional. Também cresceu significativamente o número de candidatos interessados no programa, de 100 na primeira edição para 300 startups de base tecnológica, que se candidataram a uma das 10 vagas previstas para a segunda rodada”, explica Antonio Marcon, gerente de Pesquisa & Desenvolvimento da Samsung.

Após o término do evento, restrito a convidados, os participantes tiveram a oportunidade de conhecer as instalações do InovaLab@Poli e do Tanque de Provas Numérico (TPN-USP).

Sobre a Samsung Electronics Co., Ltd.

A Samsung Electronics inspira o mundo e cria o futuro com ideias e tecnologias inovadoras. A companhia está redefinindo o mundo de TVs, smartphones, wearables, tablets, câmeras, eletrodomésticos, impressoras, equipamentos médicos, sistemas de conexão, semicondutores e soluções LED. Para saber mais e conferir as últimas novidades sobre a Samsung, visite a Sala de Imprensa Samsung no www.news.samsung.com.

Sobre a Confederação Nacional da Indústria

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) é a representante da indústria brasileira. É o órgão máximo do sistema sindical patronal da indústria e, desde a sua fundação, em 1938, defende os interesses da indústria nacional e atua na articulação com os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, além de diversas entidades e organismos no Brasil e no exterior.

Representa 27 federações de indústrias e 1.250 sindicatos patronais, aos quais são filiadas quase 700 mil indústrias. Administra diretamente o Serviço Social da Indústria (SESI), o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e o Instituto Euvaldo Lodi (IEL). Com eles, compõe o Sistema Indústria, que congrega ainda as federações estaduais de indústrias e os sindicatos patronais.