Novacki e Geller participam da abertura do plantio da soja, em Sinop (MT), nesta quinta (22)

Brasília (21/9/2016) – O ministro interino da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Eumar Novacki, e o secretário de Política Agrícola, Neri Geller, participam nesta quinta-feira (22), às 10h30, da abertura oficial do plantio da Soja – safra 2016/2017, em Sinop (MT).

O evento será transmitido ao vivo pelo Canal Rural e reunirá produtores rurais, técnicos e pesquisadores para discutir os preparativos da safra do grão no Centro-Oeste do país.

Serviço

Abertura Oficial do Plantio da Soja – Safra 2016/2017

Data: 22/9 (quinta-feira)

Hora: 10h30

Local: Embrapa Agrossilvipastoril – Rodovia MT-222, Km 2,5, s/n. Zona Rural Sinop (MT)

