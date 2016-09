Mulheres marcam presença em competições oficiais na Exposição Nacional do Cavalo Mangalarga

O número de mulheres em competições oficiais do Cavalo Mangalarga vem crescendo a cada ano. Na 38ª Exposição Nacional do Cavalo Mangalarga, que acontece até o dia 24 de setembro, no Parque de Exposições José Ruy Azevedo, em São João da Boa Vista (SP), podemos citar algumas mulheres que representam o universo feminino.

Andreza Jakelline Silva, do Haras Audácia (São Roque, SP), participa pela primeira vez. “Seria muito bom que mais mulheres saíssem da arquibancada e participassem efetivamente das competições. Acho que isso motivaria outras amazonas e contribuiria para o crescimento do Mangalarga”, comenta Andreza.

Vitória Fabris Castilho, do Mangalarga Vitória (São João da Boa Vista, SP), também quer mais mulheres nas pistas. “Temos de contribuir para incentivar outras mulheres a estar conosco nas provas. É uma sensação incrível”, diz Vitória.

A mais antiga apresentadora de competições da raça Mangalarga, que marca presença nas últimas Exposições Nacionais, é Dalva Marques, do Centro de Treinamento Rancho Bigorna (São Sebastião da Grama, SP). “Trouxemos sete animais para participar de competições. Fico na torcida de motivar outras mulheres a se integrarem ao grupo. Temos muito a contribuir para o fortalecimento da raça”, comenta Dalva.

