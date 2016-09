CONFIRMADO| Corpo carbonizado é de ex-vereador, diz advogada da família, depois de depoimento

Alceu Bueno estava desaparecido desde ontem

ex-vereador Alceu Bueno – Arquivo

Familiares do ex-vereador Alceu Bueno voltaram a prestar depoimento no Garras (Delegacia de Repressão a Roubo a Banco, Assaltos e Sequestros) na tarde desta quarta-feira (21) e advogada da família confirmou que o corpo encontrado carbonizado é do ex-político. Segundo o delegado responsável pelo caso Edilson dos Santos, a identificação aconteceu através das digitais do ex-vereador.

Os primeiros depoimentos da família aconteceram logo depois que o cadáver de um homem foi encontrado carbonizado no Jardim Veraneio. De volta à delegacia, no final desta tarde, a advogada Renata Freitas confirmou que o corpo encontrado foi identificado como de Alceu-Bueno, mas preferiu não comentar o caso.

Desde o momento em que o homem foi encontrado, a polícia já divulgava que fortes indícios indicam que o corpo era do ex-vereador.

Um celular idêntico ao dele foi encontrado ao lado dos restos mortais e além de pinos de metais no braço do cadáver, iguais aos que o político tinha, como resquício de um acidente de motocicleta. Também foi encontrado, junto ao corpo carbonizado, distintivo semelhante ao que Bueno usava quando parlamentar, informações confirmada pela família dele.

Durante coletiva de imprensa, o delegado afirmou que caso comprovado a identidade os familiares de Alceu Bueno voltariam a prestar depoimento. Minutos depois, a filha do ex-político, acompanhada a advogada Renata Freitas, e outras três mulheres, que não foram identificadas, chegaram ao Garras para serem ouvidas.

No primeiro depoimento, a mulher e a filha do ex-vereador contaram que ele saiu do depósito de material de construção, que é proprietário, por volta das 22h e não foi mais visto. Ainda conforme o delegado, nenhuma hipótese sobre os motivos que levaram a morte de Alceu Bueno foram descartadas, já que o carro que dirigia, uma Range Rover, foi levado pelos autores.

“Também não há indícios que liguem a morte ao escândalo de exploração sexual infantil em que o ex-vereador estava envolvido. Estamos trabalhando com várias hipóteses”, afirmou Edilson. Imagens das câmeras de segurança do condomínio próximo onde o corpo foi encontrado podem ajudar a polícia.

O caso

José Alceu Padilha Bueno foi eleito em 2012 e renunciou em 2015 depois de ter sido flagrado em um motel com duas adolescentes, com menos de 18 anos. Ele foi indiciado por ‘favorecimento à prostituição ou de outra forma de exploração sexual de vulnerável’. Imagens de um vídeo no qual o ex-vereador aparecia com as garotas no motel chegaram a ser divulgadas à época.

Bueno alegou que era vítima de um esquema de extorsão, assim como o ex-deputado estadual Sérgio Assis, também flagrado no motel com as adolescentes. Três pessoas, Fabiano Viana Otero, Luciano Pageu e o ex-vereador Robson Martins, foram presos pelo crime.

Alceu desapareceu na noite desta segunda-feira (21) e hoje, como continuou sumido, foi registrado um boletim de ocorrência, na DEH. Quando o corpo foi achado, ainda sem qualquer identificação, foi registrado outro BO, de homicídio doloso, com ocultação de cadáver, na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) no Piratininga.

Esses dois casos se uniram em um único inquérito no Garras, que agora investiga o caso. A família passou a manhã no Cepol (Centro de Polícia Especializada).