Professor Rinaldo homenageia atletas paralímpicos

Na sessão desta terça-feira (20/09), o líder do Governo na Assembleia Legislativa, deputado estadual Professor Rinaldo (PSDB) homenageou os atletas paralímpicos de Mato Grosso do Sul, medalhistas nas Paralimpíadas Rio 2016, através de Moções de Congratulação.

As Moções foram destinadas aos atletas do futebol de 7 e do salto em distância e destacam a importância dos resultados de nossos atletas, que levaram o Estado de Mato Grosso do Sul a ser o terceiro estado brasileiro com mais medalhas nas Paralimpíadas Rio 2016, atrás de São Paulo e Rio de Janeiro. Dos 18 convocados para a seleção brasileira de Futebol de 7, medalhista de bronze na competição, oito eram sul-mato-grossenses. Já os irmãos três-lagoenses Ricardo e Silvânia Costa, conquistaram medalhas de ouro no salto em distância.

O deputado destacou ainda a importância do Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, comemorado nesta quarta-feira (21/09), “a data contribui com a conscientização sobre a necessidade de políticas de inclusão social para as pessoas portadoras de algum tipo de deficiência, sendo reforçada com as grandes conquistas das Paralimpíadas, poucos dias antes. Nossos atletas demonstraram mais uma vez a capacidade de superação do ser-humano, que necessitam de apenas uma oportunidade para demonstrar seu potencial”, afirmou.

