Representantes do setor automotivo pedem renovação da frota a ministro

O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira, reuniu-se hoje (21) com representantes da indústria e dos trabalhadores do setor automotivo. O grupo, formado por 19 entidades representativas, entregou ao ministro a proposta do Programa de Sustentabilidade Veicular, que prevê a renovação da frota e o incentivo à cadeia de reciclagem de autopeças.

A proposta de renovação da frota veicular, que já vem sendo debatida há mais de três anos, tem como objetivo promover a sustentabilidade de frota de veículos em circulação no Brasil, além de apoiar o setor automotivo, contribuindo para a retomada do crescimento do país.

Segundo Antônio Carlos Megale, presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), a proposta entregue a Marcos Pereira, além de incentivar a renovação da frota, fomentará a reciclagem de autopeças, a redução da emissão de gases poluentes produzida por veículos antigos e contribuirá para a segurança no trânsito.

De acordo com Marcos Pereira, o governo federal está empenhado em garantir a retomada do crescimento econômico, com o consequente aumento do número de postos de trabalho e da renda. “O Brasil tem pressa para voltar a crescer e o melhor programa social para o país, atualmente, é a geração de empregos”, declarou o ministro.

Edição: Fábio Massalli