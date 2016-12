Você sempre quis acabar com a celulite? Agora é sua chance!

Conheça dicas importantíssimas para acabar com ela

Por: Dra Jucele Bettin

Dermatologista

A celulite se caracteriza por alteração do tecido subcutâneo, onde há aumento tanto da rigidez das fibras que sustentam a epiderme quanto da camada de gordura por debaixo da pele, tracionando a pele para baixo, causando os furinhos. Esse distúrbio é gerado por diversos fatores, como predisposição genética, sedentarismo, má qualidade da alimentação, como ingestão exagerada de açúcar e gorduras, entre outros.

O tratamento da celulite é baseado na combinação de uma série de medidas para melhorar o aspecto da pele e evitar o acúmulo de gordura e má circulação sanguínea, impedindo que mais furinhos apareçam.

Confira algumas dicas:

Alimentação saudável

Evite carboidratos como massas, pães e doces, gordura, fritura, excesso de sal, refrigerante não dietético, álcool e chocolate. Aposte em frutas, verduras, leguminosas, carboidratos integrais e bastante água.

Exercícios físicos

Não fique só no aeróbico, que ajuda a queimar gordura, mas não aumenta o tônus muscular. A flacidez da pele piora e muito o aspecto da celulite, portanto a musculação e a ginástica também devem ser inseridas no treino.

Tratamentos estéticos

Visam melhorar a elasticidade das traves de fibrose, reduzir e nivelar a camada de gordura e diminuir a tensão entre elas.

-Subincisão: por meio de agulhas, é capaz de retirar as travas na fibra que puxam a pele para baixo;

-Drenagem linfática: é bem importante para evitar a retenção de líquidos e pode ser feita de uma a duas vezes por semana, dependendo do grau da celulite;

-Radiofrequência: através do aquecimento da área, é capaz de remodelar o colágeno e aumentar a circulação do local, aumentar a elasticidade das fibras de colágeno.

-Ultrassom: por meio do aumento de energia causado pelo ultrassom, gera nivelamento entre as células e estímulo a produção de elastina, melhorando o aspecto externo e interno da celulite.

Cremes

Apesar de não penetrarem tão profundamente a ponto de dissolver a gordura, podem ajudar na qualidade da pele. São indicados os produtos à base de:

-Retinol, que aumenta a espessura do colágeno

-Cafeína, que inibe a produção de gordura -Gingko biloba, -Vitaminas E e C.