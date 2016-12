Empresa cria chocolate que promete aliviar cólicas menstruais

Em um esforço para tornar o período menstrual feminino o mais confortável possível, o suíço Marc Widmer criou um chocolate especial que promete aliviar as cólicas.

Chamado de Frauenmond, o produto foi criado pela companhia de Widmer, Chocolate with Love, e contém 60% cacau acompanhado de 17 diferentes ervas finas encontradas nas montanhas suíças. Considerado um famoso confiseur (profissional que transforma o chocolate em algo mais fino e nobre), Widmer ganhou experiência nos melhores hotéis do país, até que, há três anos, teve a ideia para a criação do Frauenmond.

Ele contou que, após conhecer uma família camponesa da região de Grafenort, que teria inventado um chá de 17 plantas para aliviar os sintomas do período menstrual feminino também chamado Frauenmond resolveu fazer a mistura.

Ele então se juntou à aromaterapeuta e fitoterapeuta Claudia Juma-Hotz, com quem passou vários meses aperfeiçoando a fórmula para o chocolate, que ele categorizou como o “primeiro saudável feito especialmente para mulheres”. No entanto, isso não significa que os homens não podem prová-lo, ele apenas que foi concebido para ajudar as mulheres durante o período menstrual.

Ele ressalta também que produto não tem aplicações medicinais, apenas uma saborosa combinação de cacau e plantas aromáticas, que são consideradas melhorar o humor feminino durante tal época do mês. Uma vez que o fabricante não revelou quais as 17 plantas presentes na composição deFrauenmond, é difícil dizer se ele realmente funciona como o anunciado.

No entanto, alguns especialistas concordam que quantidades moderadas de chocolate amargo podem não só aliviar as cólicas como também os sintomas da TPM.

Atualmente, o produto especial da Chocolate with Love, que vem em uma barra de 100 gramas, é vendido no site oficial da empresa para todo o mundo por 12,50 francos suíços (R$ 40).

Fonte: S1Notícias