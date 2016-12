CLIMA| Chove a qualquer momento desta quinta e máxima chega aos 32°C

Dia amanheceu nublado e com leve garoa.

Reprodução

O verão começou oficialmente ontem (21), mas o calor característico da estação ainda não deus as caras em Campo Grande. Nesta quinta-feira (22), o dia amanheceu nublado e com uma leve garoa, mas a máxima deve passar dos 30°C de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Para hoje, a previsão é de muitas nuvens sobre o Estado com pancadas de chuva e trovoadas típicas de verão, com maior intensidade entre à tarde e início de noite, segundo o Inmet. Há possibilidade de chuvas fortes, mas de forma isolada.

Em Campo Grande, as temperaturas variam entre 22°C e 32°C ao longo do dia, enquanto que pelo interior o calor pode chegar aos 35°C. As maiores temperaturas estarão na região de Pantanal, enquanto que no sul de MS há mais chance de chuva.

Segundo o Inmet, a partir da sexta-feira o calor aumenta mais e as temperaturas prosseguem em elevação gradual, pelo menos até domingo.