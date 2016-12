Uniformes escolares para 2017 já estão sendo entregues na Rede Estadual

Divulgação

Alunos da Rede Estadual de Ensino estão recebendo antecipadamente as camisetas que serão usadas no uniforme escolar em 2017. As peças seguem o mesmo modelo de 2016 e são distribuídas pela SED (Secretaria de Estado de Educação) desde já, garantindo que itens básicos cheguem aos alunos desde o início do próximo ano letivo.

Para isso, o Governo do Estado se antecipou e fez no meio do ano a licitação para aquisição dos uniformes, assim como fez com a merenda e os demais kits escolares que serão entregues para os estudantes de Mato Grosso do Sul.

“Trabalhamos com planejamento. Na SED, já estamos vivendo 2017, com a distribuição de kits e uniformes, lotação de professores, calendário e tudo o que for necessário para que as escolas foquem no aprendizado de nossos estudantes”, explica a chefe da SED, Maria Cecilia Amendola da Motta.

Com objetivo de buscar o melhor preço e qualidade, o Governo do Estado deu início ao processo de licitação dos uniformes escolares para os anos de 2017 e 2018 em junho deste ano.

O processo de aquisição dos uniformes escolares para 2017 e 2018 começou em junho deste ano e foi encerrado em agosto, garantindo a compra de cada camiseta por R$ 7,45. A composição das camisetas, com 67% de poliéster e 33% de fio modal na cor verde, com logomarca em amarelo, as tornam mais resistentes a deformidades conforme são usadas.