Com a mais profunda condolência, é com grande pesar que o Ten Cel PM James Magno Morais Silveira Comandante do 2º Batalhão de Polícia Militar de Três Lagoas, vem em nome da tropa, prestar sentimentos ao nosso companheiro de farda, o Cb PM João Paulo Pestana e seus familiares, pela perda de seu pai, o Sr. Orlando Rodrigues Pestana.

Assessoria de Comunicação Social do 2º BPM.