Hoteis em Aparecida do Norte se preparam para receber fiéis de todo país

O ano de 2017 será marcado por grandes comemorações pela comunidade católica brasileira. Neste ano, comemora-se os 300 anos do encontro da Imagem milagrosa de Nossa Senhora Aparecida no rio Paraíba do Sul. Para celebrar, o Santuário Nacional de Aparecida promoverá o Jubileu “300 anos de bênçãos”, com uma programação extensa, que inclui cerimônias religiosas e peregrinações por todo o país.

Os cristãos que desejam participar das celebrações já podem reservar um Hotel em Aparecida do Norte e garantir as melhores localizações e preços. De acordo com o Santuário Nacional, o movimento de devotos cresceu 32% nos últimos dez anos e a expectativa é que com o Jubileu o movimento de fiéis seja ainda maior.

Durante o ano, Imagens peregrinas serão enviadas às arquidioceses do país e Missionários Redentoristas levarão a cada capital do Brasil uma imagem fac símile da Padroeira. Junto com as imagens, os peregrinos colherão porções de terras da cidade para compor uma coroa especial para Nossa Senhora Aparecida. E, no dia 12 de outubro de 2017, a Imagem da Nossa Senhora será coroada em Aparecida do Norte com grande festa e celebrações.

Os hoteis da cidade já estão se preparando para as celebrações, com opções promocionais para grandes grupos. De acordo com representantes hoteleiros, é importante se programar, pois a partir do segundo semestre os pacotes tendem a esgotar e os preços a aumentar.

Além das celebrações comemorativas, o complexo turístico aparecidense inclui ainda o Porto Itaguaçu, que marca o local onde a imagem de Nossa Senhora foi encontrada; o Seminário Missionário Bom Jesus; o Morro do Cruzeiro, com esculturas que representam a Via Sacra; e a Igreja São Benedito, inaugurada em 1918.

Ascom